В Грузии состоится второй тур выборов председателя Ассоциации адвокатов

В борьбе за пост председателя Ассоциации адвокатов Грузии остаются два кандидата – Ираклий Чомахашвили и Ираклий Кандашвили. Второй тур голосования должен состояться в течение ближайших 14 дней.

По итогам первого тура, прошедшего 14 декабря, Ираклий Чомахашвили получил 1109 голосов, Ираклий Кандашвили – 1283. Ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимое количество голосов – простое большинство (50% + 1 голос).

Ираклий Чомахашвили, который является адвокатом задержанных участников проевропейских акций, за несколько часов до выборов написал в социальных сетях:

«Несмотря на то, что в течение последней недели в мой адрес и в адрес моей команды велись крайне тяжёлые, профессионально неэтичные атаки, выражаю надежду, что выборы пройдут с полным соблюдением демократических принципов. Мы согласны с тем, что изменения в Ассоциации необходимы и неизбежны. Изменения начинаются с новой команды и единства. Исходя именно из этого принципа, подчёркиваю: в случае победы я не намерен баллотироваться на второй срок».

Ираклий Кандашвили, которого считают кандидатом, поддерживаемым правящей партией «Грузинская мечта», заявил, что «политизация Ассоциации адвокатов невозможна».

По информации, распространённой в СМИ, в поддержку Кандашвили юристов из регионов доставляли в Тбилиси на микроавтобусах.

Всего в первом туре за пост председателя Ассоциации адвокатов боролись шесть кандидатов.