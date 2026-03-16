Ираклий Кобахидзе обсудил с вице-премьером Беларуси перспективы будущего сотрудничества

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе принял в Тбилиси вице-премьера Беларуси Юрия Шулейко. В пресс-центре Администрации правительства Грузии сообщают, что стороны обсудили «отношения между Беларусью и Грузией и перспективы будущего сотрудничества».

«Была подчеркнута роль Грузии как безопасной страны с точки зрения создания стабильной, предсказуемой и благоприятной для инвесторов среды», - говорится в кратком сообщении ведомства.

Стороны также обсудили положительную динамику в сфере туризма и рост числа белорусских туристов, посещающих Грузию. Также была отмечена важность проведения седьмого заседания Межправительственной экономической комиссии Грузии и Беларуси для обсуждения актуальных экономических вопросов между странами.

Последнее, шестое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Беларусью прошло в феврале 2020 года в столице Беларуси.

Кто такой Шулейко

В отношении Шулейко, как и в отношении авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко, введены финансовые санкции со стороны стран Евросоюза и Великобритании.

ЕС ввёл санкции против Шулейко 25 февраля 2022 года, после вторжения России в Украину. В обосновании говорится, что Шулейко, который в то время был губернатором Брестской области, «активно поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность в Украине».

Он также участвовал в совместных российско-белорусских военных учениях, проходивших до 24 февраля 2022 года.

Санкции против него также ввели правительства Канада и Швейцария.

Встречи с белорусским правительством

Тбилиси и Минск усилили сотрудничество после парламентских выборов в Грузии 2024 года и последующих событий, включая международную критику. В сентябре 2025 года министр внутренних дел Грузии Гела (Гека) Геладзе во время визита в Китай встретился с председателем Следственного комитета Беларуси Дмитрием Гора.

Дмитрий Гора также находится под санкциями ЕС, США и ряда других стран, которые были введены после выборов 2020 года на основании политически мотивированных дел против мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов.

В сентябре 2025 года в Нью-Йорке, на полях Генеральная Ассамблея ООН, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили также встретилась со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым.

В ноябре 2025 года генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился с руководителем Федерацией футбола Беларуси Евгением Булойчиком.

Кроме того, между Службой государственной безопасности Грузии и Комитетом государственной безопасности Беларуси с 2021 года действует соглашение о сотрудничестве, подписанное ещё в 2016 году.