После освобождения Александром Лукашенко более ста политзаключенных о возможном аналогичном акте в Грузии журналисты спросили у президента Михаила Кавелашвили. Он остался непримирим к политическим оппонентам перед новогодними праздниками.

Среди оппонентов «Грузинской мечты» давно уже бытует мнение, что власти ведут репрессивную политику по отношению к проевропейским оппозиционерам и активистам с целью дальнейшей «торговли» с США и ЕС. В ответ на многочисленные призывы западных партнеров об освобождении лидеров прозападных оппозиционных партий, а также более ста активистов-заключенных, власть лишь ужесточает законодательство, ограничивая свободу слова и собраний, а грузинские судьи выносят суровые приговоры. С учетом сложившейся ситуации критики власти часто сравнивают действия «Грузинской мечты» с политикой Москвы и Минска. Об этом не раз говорила в своих заявлениях и пятый президент Саломе Зурабишвили, не признавшая легитимность власти после прошлогодних парламентских выборов. А информация о том, что 14 декабря Лукашенко за отмену части санкций США освободил 123 политзаключенных в Беларуси, побудила Саломе Зурабишвили в очередной раз провести параллели.

«Когда даже Беларусь кажется более демократичной, чем Грузия!!!

У нас больше заключенных, ежедневно принимаются новые репрессивные законы, и нет партнеров, которые вводили бы эффективные санкции, позволяющие оказывать давление и вести переговоры об освобождении узников совести и политических заключенных!», — написала Зурабишвили в X.

По этому же поводу обратились к президенту Кавелашвили журналисты «ТВ Пирвели»: собирается ли он помиловать заключенных активистов и оппозиционных лидеров в преддверии Нового года или хотя бы с учетом обращений западных партнеров, которым последовал Лукашенко, президент Кавелашвили ответил:

«У вас же есть свой президент, попросите её, и, может, она помилует этих заключенных».

Кавелашвили недоволен как работой критических СМИ, так и их вопросами.

«Я могу назвать очень много различий между Грузией и Беларусью: природа, воздух, температура, политические взгляды и очень много различий. Как может не быть политических различий — это президентская страна, а мы парламентская. Много чего разного… Вы сами провели параллель с Беларусью. Вы этого не сказали, но намекнули, что ситуация такая же, как в Беларуси: там заставили или договорились, чтобы освободили заключенных. Я не считаю, что мы в одинаковом положении».

Президент Кавелашвили разделяет мнение правящей партии о том, что проевропейскую часть молодежи и общества, которые каждый вечер собирались на проспекте Руставели, ввели в заблуждение зарубежные недоброжелатели. Это касается и тех, кто находится в тюрьме.

«Пусть признают свои ошибки, исходя из этого посмотрим, будем наблюдать за событиями, что и как будет. Я сегодня не могу и не буду отвечать вам, что кого-то помилую», — добавил президент Михаил Кавелашвили, добавив, однако, что, возможно, очередной акт помилования он издаст к 19 января, в День Крещения.

Без нужды в президентской милости

Позиция президента Кавелашвили вызвала возмущение у соратников и родственников заключенных. Они считают, что близкие им люди арестованы по политическим мотивам. Отец основателя молодежного движения «Дафиони» Звиада Цецхладзе Зураб в корне не согласен с мнением президента Кавелашвили.

«Еще во время предварительных судебных слушаний мой сын, Звиад, в судебном зале вывесил баннер, отражающий именно эту позицию: ни помилования, ни сделок о признании вины. Если прокуратура не доказала ни одного преступления, какой в этом смысл, в чем ему раскаиваться? Также и в случае других абсолютно невиновных людей — поэтому они ни перед кем не раскаются и ни перед кем не извинятся», — заявил Зураб Цецхладзе.

О своих разочарованиях политикой «Грузинской мечты» сегодня говорили представители стран ЕС перед началом заседания Еврокомиссии. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил:

«Есть только один выход из этой ситуации, о котором мы говорили год назад. Необходимо вернуть доверие к демократическим институтам и процессам, организовать честные выборы и затем предпринимать дальнейшие шаги. Мы видим деградацию процессов и разворот демократии вспять. Это приводит к разочарованию, особенно на фоне больших ожиданий, которые возлагает литовский народ, и ожиданий грузинского народа в отношении европейской перспективы, которые также важны».

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам также прокомментировала текущую ситуацию в Грузии.

«У Грузии такой откат на пути европейской интеграции, какого нет ни у одной другой страны. Хочу обратиться к правительству: если страна хочет двигаться вперед по европейскому пути, нужно действовать иначе. Мы продолжим поддерживать гражданское общество и независимые СМИ, потому что это важно не только для того, чтобы дать людям надежду, но и чтобы сказать правительству, что игнорировать волю народа неправильно», — подчеркнула еврокомиссар Марта Кос.

Предновогодние политические ожидания

На этой неделе в Брюсселе решат вопрос о дополнительных санкциях в отношении лидеров «Грузинской мечты», в частности об отмене безвизового режима для лиц, ответственных за нарушение прав человека.

Однако такая перспектива не пугает представителей власти, обвиняющих во всем Deep state, «глобальную партию войны», подчиненных им брюссельских чиновников и местных оппонентов «Грузинской мечты». Поэтому вице-спикер парламента, депутат правящей партии Нино Цилосани советует Брюсселю заняться своими делами.

«Мы видим заявления президента Америки и других высокопоставленных лиц о том печальном регрессе, который переживает ЕС. Бюрократия служит не европейскому народу или государствам-членам, а совсем другим целям. Поэтому на встрече министров иностранных дел ЕС мы услышим не одно лживое заявление о Грузии. Если этих людей реально интересует, есть ли свобода слова и как работает демократия, им следовало бы ознакомиться с объективными исследованиями и рейтингами, проводимыми их же институтами, и, наверное, их заявления стали бы более заслуживающими доверия. И в данном случае эта встреча снова будет использована для удара против Грузии, и, вероятно, всем ясно, почему бьют Грузию», — сказала Цилосани.

В большей части оппозиции уверены, что санкции работают, и, как считает один из представителей «Коалиции за перемены» Ника Парулава, «санкции работают в том числе и для белорусского диктатора Лукашенко, который, в отличие от Иванишвили, обладает гораздо большими ресурсами для длительного выживания в условиях международных санкций, но именно санкции заставили Лукашенко пойти на уступки».

Хотя для самих заключенных оппозиционеров дискуссия о возможном развитии событий по примеру Беларуси оказалась неприемлемой. Лидер «Дроа» из «Коалиции за перемены» Элене Хоштария распространила заявление из тюрьмы.

«Мы — политические заключенные, а не единица торга, чтобы кто-то договаривался против нашей воли. Мы боремся за свободу страны. Если бы это было не так, никто не смог бы заставить нас не подчиняться. Сейчас время не торговать и выкручиваться, а время наступления и борьбы. Главной темой борьбы должно стать применение властями химического оружия, и пример Беларуси для нас нерелевантен. До конца!» — говорится в заявлении Элене Хоштария.

Она, как и многие ее коллеги, уверена, что в случае международного расследования легко будет доказать выводы журналистского расследования Би-би-си о том, что в ходе прошлогодних акций протеста грузинские власти во время разгона демонстрантов использовали запрещенные химические вещества, к группе которых относится и химикат времен Первой мировой войны — «камит».

