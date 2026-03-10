Accessibility links

Ираклий Кобахидзе присвоил Мамуке Мдинарадзе звание подполковника

Мамука Мдинарадзе
Мамука Мдинарадзе

Главе Службы государственной безопасности Грузии Мамуке Мдинарадзе присвоено звание подполковника государственной безопасности. В очередной раз распоряжение о повышении издал премьер-министр правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

«Майору государственной безопасности Мамуке Мдинарадзе досрочно присвоить очередное старшее специальное звание», – говорится в указе.

В декабре 2025 года за два дня Мамуке Мдинарадзе получил сразу два специальных звания. Сначала ему было присвоено звание капитана государственной безопасности, на следующий день – майора государственной безопасности.

До этого, 3 сентября, ему было присвоено звание лейтенанта госбезопасности, а 23 октября – звание старшего лейтенанта.

За 10 лет правления «Грузинской мечты» начальник Службы государственной безопасности менялся четыре раза. Мамука Мдинарадзе был назначен на эту должность 3 сентября 2025 года. Его кандидатуру на голосовании поддержали 85 депутатов, против не выступил никто.

Мамука Мдинарадзе с парламентских выборов 2016 года был депутатом всех созывов. После 2016 года Мдинарадзе в основном занимал должность лидера парламентского большинства «Грузинской мечты». Некоторое время он также был заместителем председателя парламента.

Мдинарадзе – один из основных комментаторов «Грузинской мечты» темы так называемой «глобальной партии войны», «глубинного государства» и возможного втягивания Грузии в войну. На брифингах в парламенте он часто спорил с критически настроенными СМИ и резко выступал против «радикальной оппозиции».

Мдинарадзе также был одним из первых, кто вступил в конфронтацию с международными партнёрами. В июне 2022 года он заявлял, что европарламентарии хотят открыть в Грузии «второй фронт». С тех пор его обвинения стали более жёсткими, а круг адресатов этих обвинений расширился.

До того как попасть в парламент, Мамука Мдинарадзе в разные годы работал следователем, адвокатом, председателем «Альянса адвокатов», президентом «Паралимпийского фонда Грузии». В 2014 году он основал НПО «Центр мониторинга права», а в 2015 году – компанию «Мдинарадзе и партнёры – адвокаты».

Мамука Мдинарадзе был избран на должность сроком на шесть лет. До него Службой государственной безопасности в течение пяти месяцев руководил Анри Оханашвили, который также был избран на эту должность на шестилетний срок.

1 октября Мамука Мдинарадзе в качестве нового главы СГБ дал своё первое эксклюзивное интервью проправительственному телеканалу «Имеди». Главной темой интервью стало объявленное оппозиционными группами на 4 октября «мирное свержение власти». С тех пор он редко появляется на публике.

