«Каждому следует заботиться о своём собственном „острове Эпштейна“», — предупреждает спикер парламента Шалва Папуашвили накануне брифинга Хельсинкской комиссии в США. В «Грузинской мечте» комиссию называют «отщепенцем Deep state» и говорят о связях её членов со скандальными файлами финансиста Эпштейна. Оппозиция, обвиняя власти в антиамериканской пропаганде, требует от «Мечты» объяснить, зачем глава СГБ Мамука Мдинарадзе поехал в США.

Спикер парламента Шалва Папуашвили считает, что члены Хельсинкской комиссии и сотрудничавшие с ней лица не имеют права обсуждать, тем более осуждать, действия грузинских властей. Ведь в эти дни чуть ли не весь американский политический истеблишмент замешан в скандале, вызванном обнародованием файлов Эпштейна — финансиста, осуждённого за торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних в проституцию и покончившего с собой в тюрьме.

«В связи со скандалом с островом Эпштейна мы наблюдаем одну за другой отставки высокопоставленных чиновников и дипломатов как в США, так и в европейских странах. Когда мы слышим критику от людей, являющихся частью этой политической системы, единственный ответ, который приходит на ум, — это призыв: пусть каждый присмотрит за своим островом Эпштейна!»

На уточняющий вопрос журналистов, что ожидают власти от брифинга Хельсинкской комиссии, на котором будут обсуждать политику «Грузинской мечты», спикер Папуашвили ответил:

«Интересно, повторит ли Лора Торнтон на заседании Хельсинкской комиссии мнение о том, что Дональд Трамп — сексуальный насильник?»

Лора Торнтон — старший директор программ глобальной демократии Института Маккейна и бывшая глава представительства Национально-демократического института США (NDI) в Грузии — одна из докладчиков на заседании комиссии. Это собрание должно было состояться в начале февраля, но было отменено из-за неблагоприятных погодных условий.

«В ходе этого обзора будет рассмотрена ухудшающаяся ситуация с правами человека, меняющаяся линия партии «Грузинская мечта» по наказанию инакомыслящих, а также пути дальнейшего развития Грузии», — говорится на сайте Хельсинкской комиссии. Она является двухпартийной государственной структурой при Конгрессе США по безопасности и сотрудничеству в Европе. Впрочем, премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал Хельсинкскую комиссию «отщепенцем Deep state».

В оппозиции власти обвиняют в антиамериканской пропаганде и в том, что «Грузинская мечта» вовсе не заинтересована в налаживании отношений с США, хотя постоянно об этом говорит. А значение заседания Хельсинкской комиссии один из лидеров «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе оценивает так:

«Очень важно, что в эти неспокойные геополитические времена вопрос Грузии остаётся в центре внимания и обсуждается в Конгрессе, Палате представителей, в рамках Хельсинкской комиссии. Потому что всем хорошо известно, и особенно администрации президента Трампа, что Грузия сотрудничает с такими режимами, как Россия и Иран, и в Грузии нарушаются права человека. А в контексте прав человека Россию фактически восхваляют, и мы видели, как Россия, представляя свой ежегодного доклада в ООН восхваляла Дарахвелидзе, который, среди прочего, был подвергнут санкциям», — говорит Хатия Деканоидзе.

В оппозиции также требуют от власти раскрыть истинную цель поездки главы СГБ Мамуки Мдинарадзе. Депутат Гига Парулава из партии «Гахария за Грузию» сегодня заявил:

«Несколько дней назад мы проинформировали общество о том, что руководитель СГБ Мамука Мдинарадзе был направлен Иванишвили в Соединённые Штаты в качестве посланника. Тогда СГБ немедленно опровергла эту информацию, а сегодня сама опровергла свою ложь. Пусть будут добры и объяснят обществу, с какой целью Иванишвили направил Мдинарадзе и с кем он встречался в Америке. Разумеется, речь идёт прежде всего о личных интересах Иванишвили», — заявил депутат Парулава.

О тайном визите главы СГБ Мдинарадзе в партии «Гахария за Грузию» сообщили 4 февраля. В тот же день СГБ опровергла эту информацию. Однако накануне служба сообщила, что Мдинарадзе находился в США с рабочим визитом с 7 по 10 февраля.

Такая скрытность визита побудила одного из лидеров «Сильная Грузия — Лело» Григола Гегелия предположить:

«Сам факт того, что визит Мдинарадзе всё это время отрицался, показывает, что режим не хочет признавать, что их вызывали, предположительно и с высокой вероятностью, на встречу, чтобы потаскать за уши. Главное, что сегодня интересует грузинский народ, — будет ли восстановлено стратегическое партнёрство, прерванное в 2024 году из-за интриг «коцев» [уничижительное название «Грузинской мечты»]. И ответ таков: в нынешних политических условиях это стратегическое партнёрство не будет и не может быть восстановлено. Это главное для нашего населения. Остальное — зачем Мдинарадзе там был и был ли он там или нет — имеет второстепенное значение», — сказал Григол Гегелия.

Он имел в виду и то, что в первые же дни руководства СГБ Мдинарадзе оказался замешан в скандале, по неосторожности обвинив посольство США в Таиланде, откуда в Грузию поступают средства американских налогоплательщиков, в том, что они расходуются «на радикалов, выступающих против власти, на революционные цели, различные перформансы и постановки». Заявление Мдинарадзе стало причиной вызова посла Грузии в Госдепартамент США.

Грузинской службе Радио Свобода в посольстве США в Тбилиси заявили, что «представители США встретились с главой Службы государственной безопасности Грузии в рамках стандартного рабочего визита, посвящённого сотрудничеству в сфере безопасности». Этой версии придерживаются и представители «Грузинской мечты». Однако заявления властей для многих выглядят неубедительно на фоне визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению и Азербайджан в обход Грузии. Грузия в регионе Южного Кавказа была первой, кто в 2009 году стал стратегическим партнёром США. Спустя 15 лет, в 2024 году, из-за политики «Грузинской мечты» администрация президента Джо Байдена приостановила это партнёрство. С тех пор правящая партия утверждает, что администрация президента Дональда Трампа обещала восстановить его и что грузинские власти терпеливо ждут начала отношений с чистого листа. Но, как стало видно в эти дни, за отношениями с чистого листа вице-президент Джей Ди Вэнс отправился в Ереван и Баку, но не в Тбилиси.

