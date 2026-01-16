Ираклия Кобахидзе не пригласили на Давосский экономический форум

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе не примет участия в Давосском экономическом форуме. Как сообщили грузинской службе Радио Свобода в Администрации правительства, приглашения он не получал.

56-е ежегодное заседание Всемирного экономического форума будет проходить с 19 по 23 января 2026 года и соберет лидеров правительств разных стран, представителей бизнеса и гражданского общества.

«Эта ежегодная встреча объединяет различные точки зрения, необходимые для формирования мира в 2026 году… В период глубоких геополитических, технологических и социальных изменений ежегодная встреча Всемирного экономического форума предоставляет беспристрастную платформу для диалога, взаимодействия и действий», - говорится в заявлении форума.

В нем примут участие президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Марк Карни, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные политические и международные лидеры. Также в форуме примут участие 1700 руководителей предприятий и представителей организаций гражданского общества.

Представители Грузии не участвовали в форуме в Давосе и в прошлом году.

В конце 2024 года, после парламентских выборов в Грузии и заявления Ираклия Кобахидзе о том, что они не будут поднимать вопрос об открытии переговоров о членстве в Евросоюзе в течение четырех лет, грузинское правительство столкнулось с острым кризисом как в Грузии, так и на международной политической арене.

По сей день легитимность результатов парламентских выборов 2024 года не признается значительной частью общества, включая участников протестов, оппозиционные партии, неправительственные организации и пятого президента Саломе Зурабишвили. Международные партнеры Грузии ставят под сомнение легитимность парламента, правительства и шестого президента.

Параллельно с жестоким разгоном демонстраций в ноябре-декабре 2024 года США приостановили стратегическое партнерство с Грузией и ввели санкции против миллиардера, бывшего премьер-министра, почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, а также высокопоставленных чиновников правительства.