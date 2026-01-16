Из Тегерана в Тбилиси отменили два авиарейса

Сегодня из Тегерана в Тбилиси были отменены два запланированных рейса. По расписанию в Грузию должны были прибыть самолёты Varesh Airlines и Sepehran Airline, однако оба рейса не состоялись.

Несмотря на напряжённую ситуацию в Иране, до этого полёты в Грузию в основном выполнялись по расписанию. 15 января из двух запланированных рейсов один был выполнен, а один отменён.

Ранее несколько крупных иностранных авиакомпаний временно приостановили полёты в Иран и ограничили использование воздушного пространства страны.

Продолжающиеся с конца декабря протесты в Иране называют одним из самых серьёзных вызовов клерикальному руководству страны со времен Исламской революции 1979 года. Изначально участники протестов выступали с требованиями, связанными с экономическим кризисом, а именно обвалом национальной валюты риала и стремительной инфляцией. Позднее начали звучать лозунги против властей и призывы к восстановлению монархии.

Агентство Reuters 13 января со ссылкой на неназванного представителя властей Ирана сообщало о не менее двух тысячах погибших в Иране. Правозащитная организация Iran Human Rights подтвердила гибель по меньшей мере 734 протестующих.

При этом, по ее данным, неподтвержденные сообщения указывают на то, что во время протестов погибли несколько тысяч человек.

