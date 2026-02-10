Из заключения в Цхинвали освободили гражданина Грузии

В Цхинвали из-под стражи освободили гражданина Грузии Иване Илуридзе, задержанного 9 августа 2025 года на территории, прилегающей к селу Ахмаджи Ахалгорского района. Об этом сообщили в Комитете государственной безопасности (КГБ) самопровозглашенной республики Южная Осетия.

По информации ведомства, Илуридзе был осуждён за «незаконное пересечение границы». Как утверждают в КГБ, он совершил этот поступок «намеренно» и «в состоянии алкогольного опьянения».

«В связи с истечением срока наказания Илуридзе освобождён и в установленном порядке передан грузинской стороне», — отметили в пресс-службе.

Илуридзе уже задерживали в 2023 году — тогда он провёл в заключении несколько месяцев.