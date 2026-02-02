Югоосетинский КГБ пригрозил ответственностью «пособникам» Тамары Меаракишвили

В Комитете государственной безопасности (КГБ) самопровозглашённой республики Южная Осетия заявили, что продолжают «оперативно-следственные мероприятия» в рамках уголовного дела, возбужденного против гражданской активистки Тамары Меаракишвили.

22 декабря 2025 года Меаракишвили была задержана и обвинена в «шпионаже в пользу Грузии», а 31 декабря выдворена на территорию, контролируемую грузинскими властями. Югоосетинский лидер Алан Гаглоев признал, что задержание Меаракишвили было связано с её планами выйти на одиночный пикет в центре Цхинвали.

В заявлении, опубликованном 2 февраля, в КГБ утверждают, что Меаракишвили была привлечена к сотрудничеству грузинскими спецслужбами «для осуществления разведывательной и иной подрывной деятельности» и что «по заданию кураторов осуществляла сбор и передачу сведений, представляющих угрозу Южной Осетии и Российской Федерации». Согласно заявлению ведомства, активистка «передавала сведения в отношении политиков, сотрудников правоохранительных органов, российских военнослужащих, мест их дислокации и передвижения российской военной техники», а также «негласно записывала разговоры с чиновниками для последующего использования в качестве компромата».

Ведомство называет Меаракишвили «источником информации» для НПО и СМИ, в том числе для «Эха Кавказа», утверждая, что за рубежом на тренингах и семинарах она якобы «дискредитировала суверенитет и независимость югоосетинского государства».

Сообщая о «вскрытии её многочисленных контактов», КГБ опубликовал телефонные номера ряда грузинских политиков, которые, вероятно, были обнаружены в телефоне активистки. При этом каких-либо доказательств того, что Меаракишвили устанавливала с ними контакт, не приводится. В списке, в частности, указаны нынешний глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе, бывшие государственные чиновники Грузии Паата Закареишвили, Ираклий Аласания, Ираклий Гарибашвили, а также экс-глава уже ликвидированной Временной администрации Южной Осетии Тамаз Бестаев.

Далее КГБ указывает на «взаимодействие» Меаракишвили с югоосетинскими оппозиционными партиями и движениями, с которыми она, по утверждению ведомства, «сообща действовала в целях дестабилизации политической обстановки». В частности, упоминаются оппозиционные ресурсы в Telegram, публикующие посты в её поддержку.

В КГБ заявили, что доведут до конца возбужденное против Меаракишвили дело и пригрозили ответственностью её «пособникам».

Ведомство также призвало «всех, кто контактировал с Меаракишвили», обратиться в КГБ, указав, что в случае добровольного и своевременного обращения лица, чьи действия не нанесли ущерба безопасности, могут быть освобождены от уголовной ответственности.