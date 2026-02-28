Посольства Грузии в Иране и Израиле распространяют сообщения, в связи с началом боевых действий

Посольство Грузии в Израиле призвало граждан соблюдать инструкции местных властей на фоне сложной ситуации с безопасностью. В опубликованных дипмиссией в социальных сетях рекомендациях говорится:

«После включения сигнала «красная тревога» необходимо соблюдать инструкции местных властей:

немедленно найти укрытие (желательно заранее знать местоположение ближайшего убежища или защищённого пространства);

находясь в здании, закрыть двери и окна, перейти в защищённое помещение внутри здания;

находясь на улице – если поблизости нет специального убежища, лечь на землю лицом вниз и прикрыть голову руками;

находясь в автомобиле – остановить машину у обочины, выйти из неё и найти ближайшее укрытие. Если такого места поблизости нет, лечь на землю лицом вниз и прикрыть голову руками.

Также предупреждаем, что согласно рекомендациям местного правительства запрещается находиться у входа в здание; спустя 10 минут после окончания сигнала тревоги, при отсутствии иных указаний, можно покинуть здание; запрещается приближаться к сбитым летательным аппаратам или другим подобным объектам. В случае их обнаружения необходимо уведомить полицию».

Посольство Грузии также призывает туристов, находящихся в Израиле, воздержаться от выхода из гостиницы, перемещений к туристическим объектам при наличии сигнала тревоги.

Сообщение, после начала боевых действий распространило и посольство Грузии в Иране.

«Учитывая ситуацию в регионе, мы настоятельно призываем вас воздержаться от поездок на территорию Ирана и, при необходимости, связаться с горячей линией посольства Грузии», - говорится в заявлении.