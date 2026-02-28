Посольства Грузии в Иране и Израиле распространяют сообщения, в связи с началом боевых действий

Посольство Грузии в Израиле призвало граждан соблюдать инструкции местных властей на фоне сложной ситуации с безопасностью. В опубликованных дипмиссией в социальных сетях рекомендациях говорится:
«После включения сигнала «красная тревога» необходимо соблюдать инструкции местных властей:
- немедленно найти укрытие (желательно заранее знать местоположение ближайшего убежища или защищённого пространства);
- находясь в здании, закрыть двери и окна, перейти в защищённое помещение внутри здания;
- находясь на улице – если поблизости нет специального убежища, лечь на землю лицом вниз и прикрыть голову руками;
- находясь в автомобиле – остановить машину у обочины, выйти из неё и найти ближайшее укрытие. Если такого места поблизости нет, лечь на землю лицом вниз и прикрыть голову руками.
Также предупреждаем, что согласно рекомендациям местного правительства запрещается находиться у входа в здание; спустя 10 минут после окончания сигнала тревоги, при отсутствии иных указаний, можно покинуть здание; запрещается приближаться к сбитым летательным аппаратам или другим подобным объектам. В случае их обнаружения необходимо уведомить полицию».
Посольство Грузии также призывает туристов, находящихся в Израиле, воздержаться от выхода из гостиницы, перемещений к туристическим объектам при наличии сигнала тревоги.
Сообщение, после начала боевых действий распространило и посольство Грузии в Иране.
«Учитывая ситуацию в регионе, мы настоятельно призываем вас воздержаться от поездок на территорию Ирана и, при необходимости, связаться с горячей линией посольства Грузии», - говорится в заявлении.
- Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США начали «крупную военную операцию» в Иране. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна нанесла «упреждающий удар» по Ирану. Иран также запускает ракеты по Израилю.
