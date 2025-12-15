Кадыров: наши соседи пока не желают, чтобы дорога проходила через Грузию

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии ответил на вопрос о строительстве автомобильной дороги Итум-Кали – Шатили, которая может связать Чечню с Грузией.

«На самом деле Грузия оказалась для нас неблагоприятной, хотя подписали документы, и все сделали. К сожалению, наши соседи пока не желают, чтобы была дорога через Грузию», – сказал Кадыров.

Какие именно документы имел в виду глава Чечни, неизвестно.

В Тбилиси не раз заявляли, что вопрос строительства автомобильной дороги, соединяющей Грузию с Чечнёй, никогда не стоял в повестке дня грузинской стороны. В марте 2022 года об этом сообщили в Министерстве регионального развития и инфраструктуры страны.

Тема строительства дороги и пограничного перехода на границе Грузии и Чеченской Республики обсуждалась в марте 2022 года на заседании Совета безопасности России, которое прошло в Грозном. Секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава Чечни Рамзан Кадыров тогда говорили о «стратегическом значении» дороги и её важности для выхода на зарубежные рынки.

О возможности строительства дороги в 2018 году говорил и глава Росавтодора Роман Старовойт. Он отмечал, что его ведомство проработает вопрос включения трассы из Чечни в Грузию в перечень объектов федерального значения.

В текущем году глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе выразил надежду на строительство дороги, соединяющей Россию и Грузию через Ингушетию. Однако и в этом случае инициатива не получила поддержки в Тбилиси.

На данном этапе единственным официальным пограничным пунктом на границе России и Грузии остаётся «Дариали – Верхний Ларс». Грузинская сторона ведёт строительство новой дороги и тоннеля Квешети – Коби, которые должны упростить передвижение в сторону границы. Однако завершение проекта, по последним данным, отложено до 2028 года.