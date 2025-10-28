В Ингушетии прошел первый российско-грузинский молодежный форум, собравший свыше сотни студентов, блогеров и экономических обозревателей из России и Грузии. Организаторы представили мероприятие как площадку для «обмена опытом и укрепления дружественных связей между молодежью двух стран», но повестка форума быстро вышла за рамки культурного обмена. Там было заявлено о планах построить новую дорогу в Грузию из России через Ингушетию.

«Исторический момент»

Делегация из Грузии, по данным из открытых источников, насчитывала около 50 представителей «различных социальных групп», включая студентов, политологов, блогеров. Они прибыли в Ингушетию автобусом. Радмила Налгиева, президент Торгово‑промышленной палаты Республики Ингушетия, сказала, что сначала планировали встречать гостей у Нижнего Ларса, но решили, что «будет политически правильно» встречать на территории республики.

Форум прошел при поддержке Российско‑грузинского делового совета, грузинской диаспоры в России, Торгово‑промышленных палат России и Ингушетии и правительства региона. По замыслу организаторов, задача была простая: налаживать диалог и расширять контакты между молодыми людьми двух стран.

Представители грузинской диаспоры в подготовленных сюжетах «Вести Ингушетия» говорили о родственных связях и общей истории:

«Ингуши — наши братья. Это не только история, но и общая генетика, культура и традиции. И для нас это имеет очень важное значение»;

«Продолжим те отношения, которые заложили в свое время наши предки, и будем рады дружбе и братству».

«Эхо Кавказа» связалось с одним из делегатов от Грузии, Георгием Гикашвили. Он аспирант кафедры теории и истории международных отношений Российского университета дружбы народов, называет себя экспертом по Южному Кавказу.

Георгий рассказывает, что всегда старается принимать участие в разных форумах и конференциях, поскольку «Кавказ является сферой его научных интересов».

«Благодаря братьям-ингушам остались наилучшие впечатления о республике. В рамках форума нам удалось посетить памятники исторического и культурного наследия, которые нам оставили предки, например храм Тхаба-Ерды», — говорит он.

Глава грузинской диаспоры в России, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Давид Цецхладзе, президент Федеральной национально-культурной автономии грузин России охарактеризовал форум как «исторический момент возобновления отношений».

«Когда мы объединяемся, объединяем наши усилия — у нас всегда все получается. Так было всегда, как и 80 лет назад, когда мы одержали общую победу над самым большим злом на земле — фашизмом. Поэтому у нас есть история, те примеры, которым мы должны следовать. И несмотря на большие попытки внешних влияний внести трещину между нашими народами, мы все-таки наследники победителей и тех предков, которыми гордимся, и хотим, чтобы наши дети, внуки и правнуки тоже нами гордились», — заявил он.

Пафос речей Цецхладзе разделили и в МИД РФ. Завершающий вечер мероприятия назвали «подлинным воплощением межнационального согласия и дружбы народов России и Грузии, которые объединяет общее стремление сохранить свои традиционные ценности и национальную самобытность».

Дорога дружбы или стратегический маршрут?

На первый взгляд это выглядело как культурный обмен: форум, где молодые люди из России и Грузии обсуждают традиции, семью и «вечные ценности». Но на нем прозвучало заявление, вышедшее далеко за рамки риторики о дружбе — о строительстве дороги, соединяющей Россию и Грузию через Ингушетию.

«Если кто-то сомневается, зря сомневается. Эта дорога будет построена. У России через Ингушетию на Грузию дорога будет», — сказал глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе.

Он же опубликовал отрывок видео с этими словами на своей странице в Facebook и подписал:

«Кто меня знает, знают также и то, что я и мои единомышленники доводим начатое дело до конца. Позже я постараюсь подробно рассказать об исторических и трагических моментах строительства этой дороги. Также ознакомлю вас с деталями российско-грузинского молодежного исторического форума, проходившего в Ингушетии. Сейчас, конечно, поднимется вой и крик со стороны власти, оппозиции, так называемых экспертов и НПО, но я повторяю — эта дорога будет построена! Возобновление авиасообщения Магас–Тбилиси и многое другое уже находится в стадии работы. Ингушский народ — это основная опора грузин в Кавказском регионе».

В том же ключе высказался и делегат форума Георгий Гикашвили:

«Учитывая историческую дружбу между грузинами и ингушами строительство данной дороги укрепит отношения в плане экономического и торгового-промышленного направления, возобновит утерянные мосты и послужит восстановлению родственных связей», — сказал он «Эху Кавказа».

Декларация, как говорят авторы сюжета «Вести Ингушетия», была встречена молодежью обеих стран овациями:

«Всего за ночь публикация с этим высказыванием в грузинских пабликах собрала почти 2000 лайков, позитивных оценок и восторженных комментариев. Это та самая народная дипломатия, то самое строительство дороги дружбы, которое уже началось».

Сейчас у публикации около 5 тысяч лайков и более 500 комментариев.

Однако реакция в грузинских соцсетях оказалась не только позитивной. В комментариях некоторые граждане Грузии напомнили о прошлом использовании Москвой транспортных коммуникаций в военных целях и выразили опасение, что новая дорога может иметь стратегические последствия для Тбилиси:

«Ингушей мы, конечно, любим, но сколько дорог с Россией мы ни прокладывали, ровно столько же они использовали для военных вторжений к нам и для оккупации наших территорий. Поэтому с Россией не нужно связываться дорогами; наоборот, то, что уже есть, тоже нужно разрушить и на 100% дистанцироваться от этой страны как культурно, так и физически, чтобы у наших будущих поколений вообще не было ничего общего ни ментально, ни культурно»;

«Разве Россия не воспользуется сентиментами грузин и ингушей? Прокладку дороги она будет использовать с выгодой для своих целей, так же как использовала Рокский тоннель для нашего подавления! Пока Россия не распадется (если это вообще случится), это дело не сработает. Кавказ — природный рубеж — всегда защищал Грузию»;

«Ингуши хорошие, но прокладка дороги меня настораживает… Не допустим, чтобы это стало аналогом Рокского тоннеля».

На молодежном форуме напомнили историю начала строительства Транскавказской автомобильной дороги известной как «Дорога дружбы»: делегация посетила мемориал грузинским строителям, убитым при ее сооружении в 1994 году.

«Эта дорога должна была стать символом связи и сотрудничества, соединив Россию через Ингушетию с Грузией. Но трагедия навсегда оставила здесь свой след. В 1994 году группа преступников зверски расстреляла из автоматов восьмерых грузинских рабочих. Семеро погибли на месте, один скончался позднее от полученных ранений. Это было чудовищное преступление, так и не раскрытое до конца», — написали в Телеграм-канале «Грузинская ФНКА в России».

Этот случай Давид Цецхладзе упомянул и в декабре 2023 года в рамках прошедшего в Ингушетии «Российско-грузинского делового совета»:

«Это была целенаправленная террористическая акция, чтобы помешать строительству новой дороги. Но эта дорога дружбы рано или поздно, вопреки всем нежелающим, все равно построится».

«Эхо Кавказа» обратилось с вопросами к Давиду Цецхладзе. В случае получения ответов, материал обновится.

Специалист по международной безопасности, экс-замглавы Совбеза Теона Акубардия отмечает, что Россия долгое время говорит о восстановлении различных дорожных коммуникаций с Грузией. Так, в 2014 году в Дагестане начали реализовывать проект 83-километровой аваро-кахетинской дороги, соединяющей с Грузией. Дорогу провели до территории Грузии, осталась лишь грузинская часть. Акубардия напоминает, что также «планировалось провести большой туннель и железнодорожную коммуникацию» через Ингушетию, однако проект столкнулся с сопротивлением из-за российского фактора и остановился.

«Дорога сделана в Архотском ущелье, хотя ее не назовешь дорогой, настолько она скалистая — это один фактор. И, возможно, Россия желает иметь дополнительные дороги с Грузией в разных направлениях. Но Россия сейчас не в тех условиях, чтобы осуществить такой масштабный проект, исходя из войны в Украине, санкций и ее стратегического поражения. Я думаю, что эта дорога — скорее wishful thinking (принятие желаемого за действительное), чем неизбежная опасность на данном этапе», — говорит Акубардия.

В 2015 году официальный Тбилиси заявил, что никаких контактов с российской стороной по поводу железной дороги через Ингушетию «нет и быть не может». По словам тогдашнего премьер-министра Георгия Квирикашвили, как минимум потому, что «на политической арене с Россией нет никакого прогресса».

«Более того, обсуждение каких-либо транспортных проектов в сложившейся ситуации абсолютно нецелесообразно», – заявил тогда Квирикашвили, подчеркнув, что Тбилиси отмежевывается от всех подобных проектов, рассматриваемых в России.

В декабре 2023 года Россия снова подняла эту тему и объявила о намерении строить новую железнодорожную линию через Ингушетию, которая будет вести в Грузию. Речь о возрождении давнего проекта Кавказской перевальной железной дороги (КПЖД).

На фоне западных санкций Москва предложила Торгово-промышленной палате Ингушетии создание двухпутной железной дороги, соединяющей центральную Россию с Южным Кавказом. Линия будет примыкать к Северо-Кавказской железной дороге и завершаться на станции Ксани, недалеко от Тбилиси, на Закавказской железной дороге. В российской столице было решено таким образом сократить маршрут для пассажирских и грузовых перевозок между Россией и Грузией.

Первым этапом планировалось строительство Архотского тоннеля длиной 23,4 км рядом с грузинским селом Ахели, а также двух вспомогательных штолен — вентиляционной и строительной, для прокладки встречного тоннеля к Таргимской котловине в Ингушетии. На втором этапе планировалось возвести тоннель длиной 5 км, проходящий от Таргимской котловины через ущелье реки Асса к станции Карабулак-Товарная. Анализ, проведенный в Ингушетии, показал, что проект позволит экономить 20–25 долларов на каждой тонне перевозимых грузов.

Проекты развития транспортной инфраструктуры обсудили в октябре 2024 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов с председателем Российско-грузинского делового совета Юрием Балашовым. По мнению последнего, так называемая Военно-грузинская дорога, единственная сухопутная дорога, связывающая Россию с Южным Кавказом, не справится с дополнительными нагрузками и поэтому возникает необходимость в проработке новых транспортных направлений, вроде Кавказской перевальной железной дороги «и не только».

Что касается строительства автомобильной дороги, Теона Акубардия считает, что экономического смысла в этом проекте нет.

«Эта дорога не будет ни для трейлеров, ни для коммерции, и не будет способствовать экономике, настолько сложен рельеф Архотского ущелья, чтобы перейти из Ингушетии. Поэтому, конечно, экономического назначения у этого не может быть. Но, исходя из интересов России, это, конечно, может создавать дополнительные опасности до тех пор, пока Россией оккупированы 20 процентов Грузии. Если этого фактора не будет, то, естественно, о дополнительных дорогах можно говорить в позитивном ключе».

В целом, экс-замглавы Совбеза Грузии считает, что проект железной дороги является попыткой отвлечь внимание от действий России против Грузии, включая использование «мягкой силы»:

«Этот форум специально провели в Ингушетии. Локация была избрана так, чтобы было меньше волнений в обществе, исходя из наших традиционных отношений с ингушами. Но на этом форуме присутствовали не только ингуши, но и граждане РФ из разных регионов, политологи непонятного происхождения».

Особое внимание Акубардия уделяет фигуре Давида Цецхладзе, которого она называет «открытым путинистом». По ее словам, он продвигает интересы России в Грузии.

«Я напомню вам его инициативы: восстановление полетов, что уже выполнено, упрощение выдачи гражданства для этнических грузин, которые живут в РФ, что является большой опасностью для Грузии. В том числе он стал членом Совета, и очевидно, что он делает «дело Путина», проводя разного типа активные мероприятия», — говорит Акубардия.

В октябре 2024 года указом президента РФ Владимира Путина был обновлен состав Совета по межнациональным отношениям. В него был включен Давид Цецхладзе как глава общероссийской организации «Федеральная национально-культурная автономия грузин в России».

Цецхладзе активно пропагандирует идею «новой истории» российско-грузинских отношений и отмечает, что грузины «гордо носят флаг Российской Федерации».

