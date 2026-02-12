«Какой это сигнал миру?» - посольство Израиля о подсветке телебашни в Тбилиси в цвета флага Ирана

Посольство Израиля в Грузии отреагировало на решение мэрии Тбилиси осветить столичную телебашню в цвета флага Ирана, в распространенном дипведомством заявлении говорится: «какой сигнал это посылает Тбилиси региону, миру и тем гражданам Ирана, которые уже долгое время борются за свободу и демократию?»

«В то время как убийственный режим Ирана, поддерживающий террор, убивает тысячи людей на улицах своих городов, угнетает собственных граждан и активно участвует в террористической деятельности как в регионе, так и по всему миру, в Тбилиси решили вместе с этим же режимом отметить годовщину исламской революции в Иране, подсветив телебашню на Мтацминда в цветах иранского флага», - говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook.

11 февраля, когда в столице включили уличное освещение, Тбилисскую телебашню подсветили в цвета флага Ирана. В пресс-службе мэрии грузинской службе Радио Свобода сообщили, это было сделано на основании обращения посольства Ирана и «связано с национальным праздником Ирана».

Посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани заявил, что телебашня была подсвечена в цвета Ирана «исходя из исторических отношений между Ираном и Грузией и существующих добрых связей между двумя народами».

«Это яркий символ того, что уважение к современному Ирану официально признано на международном уровне», - написал он в соцсети X.

По словам посла, 11 февраля, заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия принял участие в «церемонии, посвящённой Национальному дню Исламской Республики Иран». Как отметил Али Моджани, Дарсалия «официально поздравил Иран с этой датой и назвал её символом исторического пути Ирана, национальной идентичности и развития».

Дарсалия, который на прошлой неделе находился с рабочим визитом в Соединённых Штатах, на этом же мероприятии, по словам посла, «подчеркнул», что:

«между двумя народами существуют тесные связи в экономической, культурной, научной и образовательной сферах»;

«эти народные связи между Ираном и Грузией являются основой и главной опорой устойчивого сотрудничества».

Между тем, в пресс-центре мэрии Тбилиси сообщили, что практика учёта обращений посольств существует уже много лет:

«Когда представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса обращаются к нам с просьбой, мы всегда подсвечиваем башню в цветах флага соответствующей страны... Таким образом, как и в предыдущие годы, в этом году башня также была подсвечена в цветах флага Ирана».

В этом году празднование этой даты происходит на фоне масштабных протестных демонстраций. Как следует и из комментария посла, иранские власти используют этот день для демонстрации легитимности.

В январе 2026 года, во время протестных демонстраций в Иране погибли тысячи людей.