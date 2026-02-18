Капитану танкера Marinera предъявлены обвинения в США

Американская федеральная прокуратура предъявила обвинения капитану танкера Marinera (Bella-1) Автандилу Каландадзе. Танкер был задержан американскими военными и береговой охраной у берегов Великобритании по подозрению в нарушении санкций против Ирана после длительного преследования в Атлантическом океане. Об этом сообщает газета New York Times.

Автандилу Каландадзе предъявлены обвинения в подъеме на танкере флага Гайаны, хотя судно не было зарегистрировано в этой стране, в попытке предотвратить его задержание американскими военными и в невыполнении требования остановить танкер и допустить на борт для инспекции служащих американской береговой охраны.

Танкер Marinera, известный прежде как Bella-1, в августе 2025 года вышел из Ирана и направился в Венесуэлу. 21 декабря США попытались перехватить судно в Карибском море. В ответ экипаж танкера отключил GPS-трекеры и развернул судно в направлении Атлантического океана. На четвёртый день преследования судно перерегистрировали на российскую компанию. После этого Кремль призвал США прекратить преследование танкера, направил в США дипломатическую ноту, а потом, по информации СМИ, отправил в Северное море подлодку для сопровождения танкера. Несмотря на это, 7 января судно было задержано вблизи побережья Шотландии.

На борту танкера находились 28 человек – 17 граждан Украины, шесть граждан Грузии, три гражданина Индии и два гражданина России. Все они, за исключением Каландадзе и еще одного члена экипажа были отпущены. Жена Каландадзе попыталась оспорить законность его задержания в британском суде.

О том, что капитан судна Автандил Каландадзе был вывезен с территории Великобритании, стало известно во время заседания шотландского суда. После слушания адвокат жены капитана заявила, что власти США «по сути похитили» Каландадзе на территории Шотландии.

Танкер Marinera был одним из первых судов, задержанных Соединенными Штатами в рамках кампании по преследованию судов так называемого «теневого флота», перевозящих российскую, иранскую и венесуэльскую нефть, являющуюся объектом санкций. На данный момент США задержали 8 танкеров, причастных к транспортировке венесуэльской нефти.