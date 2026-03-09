Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Кобахидзе допустил упрощение получения гражданства для этнических грузин

Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе

Правительство «Грузинской мечты» рассматривает возможность упрощения выдачи гражданства этническим грузинам. Об этом премьер Ираклий Кобахидзе заявил в эфире проправительственной телекомпании «Имеди», говоря о теме миграции и численности населения страны.

По словам Кобахидзе, если «родители являются гражданами Грузии, в таком случае у ребёнка не возникает никаких проблем с точки зрения получения гражданства»; «если они не являются гражданами Грузии, в таком случае член их семьи, в том числе ребёнок, должен получить гражданство в порядке натурализации».

«Упрощение процедур возможно и в этом отношении. Мы обсуждали это с министром юстиции и планируем облегчить процедуры», — сказал Кобахидзе, не уточнив деталей.

«Есть, например, в разных странах, в том числе в соседних, этнические грузины, у которых нет гражданства, есть их дети, они сами хотят получить гражданство, и среди них есть люди, которые не знают грузинского языка, — и для них тоже процедуры могут быть упрощены. По этому вопросу у нас идут активные консультации, и возможно, мы придём к решению», — добавил он.

Кобахидзе не исключил консультаций и по вопросу присвоения гражданства тем грузинам, которые «в своё время были выселены или иным образом оказались на территории другого государства, в том числе столетия назад».

«Как правило, они не являются гражданами Грузии. Среди них — миллионы грузин, этнических грузин, в соседней Турции, в Иране — ферейданские грузины, в других странах — люди, в своё время покинувшие Грузию. Это предмет более широкого обсуждения», — сказал он.

Говоря о «возвращении грузин в Грузию», Кобахидзе привёл статистику, согласно которой после начала войны в Украине в страну приехали 40 тысяч грузин, которым «не создали никаких препятствий».

«С 2022 года в Грузию вернулись 40 000 грузин, в основном из России, Украины и других постсоветских стран. По сей день в Грузии живут 40 000 грузин, вернувшихся на родину после 2022 года», — отметил Кобахидзе.

Политик также заявил, что «проблемная идеология» негативно влияет на статистику браков и рождаемости в стране.

Выборы в Грузии, архивная фотография
Читайте также

Иванишвили объявит диаспору вне избирательного закона

Согласно действующему законодательству, иностранцы, включая этнических грузин, могут получить гражданство Грузии через натурализацию — при условии проживания в стране, знания языка, истории и Конституции. Супруги граждан Грузии могут воспользоваться упрощённой процедурой. Также гражданство может быть предоставлено по происхождению — если заявитель докажет грузинские корни. В особых случаях президент Грузии может предоставить гражданство в исключительном порядке — без экзаменов и проживания.

Ранее глава грузинской диаспоры в России, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Давид Цецхладзе заявил, что ждёт от «Грузинской мечты» «новостей об упрощении получения гражданства». Он выступал с требованием автоматически предоставлять гражданство Грузии всем этническим грузинам, проживающим за пределами страны, на основании упрощённой «процедуры идентификации».

О необходимости выдачи гражданства этническим грузинам заявляла и пятый президент Саломе Зурабишвили. При этом она выступила с резкой критикой решения «Грузинской мечты» лишить диаспору избирательного права.

Форум

XS
SM
MD
LG