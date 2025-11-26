Глава грузинской диаспоры в России, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, ждёт от «Грузинской мечты» «новостей об упрощении получения гражданства». Об этом Давид Цецхладзе пишет в посте, опубликованном в социальной сети Facebook, с прикреплённой фотографией, на которой он запечатлён с пресс-секретарём Кремля Дмитрием Песковым. В комментариях к посту Цецхладзе уточнил, что фотография – из его личного архива.

«Сейчас весь мир ожидает, какие заявления сделает Кремль по поводу мирного соглашения. Я редко делаю публичный политический анализ, но должен сказать, что давление коллективного Запада на Грузию с целью заставить её разделить участь Украины было и остаётся беспрецедентно масштабным. Я не адвокат «Грузинской мечты», но правда должна быть сказана: этот политический коллектив, разумеется под руководством Бидзины Иванишвили, несмотря на давление Запада, уберёг Грузию от большого бедствия и зла. Это правда, и это станет одной из важных страниц новейшей истории Грузии. В этом вопросе маленькая Грузия продемонстрировала всему миру беспрецедентное неповиновение, защищая национальные интересы. Мы ждём заявлений и решений Кремля», – написал Цецхладзе.

Цецхладзе и ранее выступал с требованием автоматически предоставлять гражданство Грузии всем этническим грузинам, проживающим за пределами страны, на основании упрощённой «процедуры идентификации».

Согласно действующему законодательству, иностранцы, включая этнических грузин, могут получить гражданство Грузии через натурализацию — при условии проживания в стране, знания языка, истории и Конституции. Супруги граждан Грузии могут воспользоваться упрощённой процедурой. Также гражданство может быть предоставлено по происхождению — если заявитель докажет грузинские корни. В особых случаях президент Грузии может предоставить гражданство в исключительном порядке — без экзаменов и проживания.