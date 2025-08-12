Президент Грузии Михаил Кавелашвили, чью легитимность не признают оппозиция и часть грузинской общественности, посетил с официальным визитом Турцию и провёл встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Визит совпал с празднованием в Грузии Дидгороба – дня, отмечаемого 12 августа в честь победы грузин в 1121 году над турками-сельджуками в Дидгорской битве.

Стороны приветствовали достигнутое в Вашингтоне при посредничестве Дональда Трампа соглашение между Азербайджаном и Арменией, а также обсудили отношения между Турцией и Грузией.

По словам Эрдогана, он передал Кавелашвили свои «ожидания относительно безопасного и достойного возвращения турок-ахыска» (турок-месхетинцев), насильственно депортированных в 1944 году в Центральную Азию, на их родину.

«Для обеспечения успешного продвижения этого процесса Турция будет и впредь оказывать всяческую поддержку», – сказал он.

В начале выступления турецкий президент отметил стратегическое партнёрство между Турцией и Грузией, подчеркнув, что их объединяют «глубокие исторические, культурные и человеческие связи».

«Мы являемся участниками проекта железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, который составляет основу Срединного коридора, соединяющего Восток и Запад, и разделяем стратегически важные нефте- и газопроводы», – заявил он.

По словам Эрдогана, благодаря «благоприятным условиям» в Грузии в стране работают тысячи турецких компаний: «Прямые турецкие инвестиции приближаются к 2,5 млрд долларов. Турецкие строительные фирмы, помимо 300 проектов на сумму 5,5 млрд долларов, проявляют большой интерес к инфраструктурным проектам Грузии».

В свою очередь Михаил Кавелашвили, после обзора отношений между двумя странами, затронул тему трёхстороннего формата Азербайджан–Грузия–Турция.

«Формат Азербайджан–Грузия–Турция – отличный пример того, как страны, уважающие суверенитет и территориальную целостность друг друга, могут эффективно и успешно сотрудничать, реализуя важнейшие для региона проекты», – заявил он.

Кавелашвили также сообщил, что во время личной беседы с Эрдоганом они обсудили «ситуацию в Южном Кавказе и совместные усилия по противодействию существующим вызовам».

«Мы приветствуем шаги, предпринимаемые Азербайджаном и Арменией для установления прочного мира, которые должны способствовать продвижению региона к миру и стабильности», – сказал он.

Кроме того, Кавелашвили рассказал, что беседовал с Эрдоганом о войне России против Украины «в контексте вызовов безопасности», а также о событиях на Ближнем Востоке, подчеркнув, что Грузия «поддерживает идею необходимости установления мира на Ближнем Востоке».

«В контексте вызовов безопасности мы говорили о полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины, о значении безопасности в Чёрноморском регионе и о неустанных усилиях Турции, направленных на поиск возможности для диалога между сторонами конфликта», – отметил Кавелашвили на пресс-конференции.

Ранее Кавелашвили, избранный «Грузинской мечтой» президентом, посещал с визитами Азербайджан, Армению и Ватикан.