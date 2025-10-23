Кобахидзе о возможных незаконных действиях Гарибашвили: очень прискорбно то, что происходит

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе отказался от комментариев по теме предполагаемых незаконных действий своего предшественника Ираклия Гарибашвили. На вопросы журналистов по теме он ответил:

«Я не буду комментировать эту тему. С человеческой точки зрения, конечно, очень прискорбно то, что происходит. В целом, человеческие отношения очень важны, поэтому я воздержусь от каких-либо комментариев. Если вас это интересует [какова реакция государства], обращайтесь в соответствующие органы», — сказал Кобахидзе.

22 октября, директор Агентства по борьбе с коррупцией Службы государственной безопасности Эмзар Гагнидзе заявил, что бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили «полностью сотрудничал со следствием и признался в получении незаконных доходов».

«В течение ближайших дней следствие на основании имеющихся и дополнительно полученных доказательств рассмотрит вопрос квалификации его действий и избрания в отношении него меры пресечения, что также будет оглашено общественности», — сообщили в СГБ.

Как позже заявила адвокат Ираклия Гарибашвили Лили Гелашвили, сам бывший премьер-министр в ближайшие дни выступит с заявлением по текущему делу.

«Ираклий Гарибашвили был допрошен в качестве свидетеля. Обвинения ему не предъявлены. Следствие и прокуратура также должны сформировать состав обвинения, если они предложат формулировку обвинения. Мы обязательно обсудим все детали в самое ближайшее время», — цитирует адвоката информационное интернет агентство Interpressnews.

Напомним, несколько дней назад в СГБ сообщили, что в результате обысков, проведённых в домах бывшего премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе, а также связанных с ними лиц и других бывших чиновников, изъято 7 002 200 долларов США и 136 000 лари наличными.

По данным ведомства, помимо наличных денег, во время обысков были обнаружены и изъяты 198 единиц ювелирных изделий и часов, дорогостоящие картины, документация объёмом в несколько тысяч страниц, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.

Сотрудники следственных подразделений СГБ и Генеральной прокуратуры Грузии «изучают изъятые документы и электронные устройства, а также устанавливают происхождение найденных денежных средств». После завершения анализа будет принято решение о дальнейших следственных действиях и возможных правовых шагах в отношении упомянутых лиц, сообщили на брифинге в СГБ 17 октября.

Сегодня прокуратура Грузии объявила о задержании Кобы Хундадзе – человека, связанного с бывшим главой Службы государственной безопасности Григолом Лилуашвили. По данным прокуратуры, у него дома изъяли 1 319 300 долларов США, разложенных по 94 конвертам.