СГБ: Ираклий Гарибашвили признался в получении незаконных доходов

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сотрудничал со следствием и признался в совершении преступления, сообщают в Службе государственной безопасности (СГБ).

«Сегодня Ираклий Гарибашвили был допрошен Службой государственной безопасности и полностью признал факт получения незаконных доходов на протяжении многих лет. Соответственно, в ближайшие дни следствие на основании имеющихся и дополнительно полученных доказательств рассмотрит вопрос о квалификации его действий и избрании в отношении него меры пресечения, которая также будет объявлена общественности», — заявили в ведомстве.

Глава Агентства по борьбе с коррупцией не ответил на вопрос журналистов о том, был ли задержан бывший премьер-министр.

Напомним, несколько дней назад в СГБ сообщили, что в результате обысков, проведённых в домах бывшего премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе, а также связанных с ними лиц и других бывших чиновников, изъято 7 002 200 долларов США и 136 000 лари наличными.

По данным ведомства, помимо наличных денег, во время обысков были обнаружены и изъяты 198 единиц ювелирных изделий и часов, дорогостоящие картины, документация объёмом в несколько тысяч страниц, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.

Сотрудники следственных подразделений СГБ и Генеральной прокуратуры Грузии «изучают изъятые документы и электронные устройства, а также устанавливают происхождение найденных денежных средств». После завершения анализа будет принято решение о дальнейших следственных действиях и возможных правовых шагах в отношении упомянутых лиц, сообщили на брифинге, заявили в СГБ 17 октября.



