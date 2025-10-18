В домах Гарибашвили, Лилуашвили и других лиц изъято более 7 млн долларов наличными

В результате обысков, проведённых в домах бывшего премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе, а также связанных с ними лиц и других бывших чиновников, изъято 7 002 200 долларов США и 136 000 лари наличными. Об этом сообщили на брифинге в Службе государственной безопасности (СГБ).

По данным ведомства, помимо наличных денег, во время обысков были обнаружены и изъяты 198 единиц ювелирных изделий и часов, дорогостоящие картины, документация объёмом в несколько тысяч страниц, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.

В СГБ отметили, что обыски проводились 17 октября с 10:00 утра одновременно в 24 квартирах и жилых домах по всей стране — в Тбилиси, муниципалитетах Дедоплисцкаро, Вани, Чохатаури и Боржоми. В операции участвовали около 230 сотрудников прокуратуры и Службы государственной безопасности.

В настоящее время сотрудники следственных подразделений СГБ и Генеральной прокуратуры Грузии «изучают изъятые документы и электронные устройства, а также устанавливают происхождение найденных денежных средств». После завершения анализа будет принято решение о дальнейших следственных действиях и возможных правовых шагах в отношении упомянутых лиц, сообщили на брифинге.

О задержании кого-либо не сообщается. Обыски при этом прошли и в доме бывшего заместителя министра экономики Ромео Микаутадзе, арестованного ранее по обвинению в коррупции.



