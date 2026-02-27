Прозападные оппозиционные партии в Грузии уже больше месяца ведут переговоры о подготовке общего документа о принципах сотрудничества и координации действий. Документ почти согласован. Однако не все политические силы считают такой формат эффективным. Часть партий предпочитают не связывать себя обязательствами в рамках общего объединения.

«Предложите людям выбор»

25 февраля на заседании Комитета по иностранным делам депутат Европарламента Начо Санчес Амор обратился к грузинской оппозиции с советом: проявить «великодушие» и дать обществу понятный политический выбор, который поможет восстановить демократию в стране.

«Это одна из задач, в рамках которой у нас есть обязательство оказывать помощь, чтобы партии смогли достичь взаимопонимания», — заявил европарламентарий.

После освобождения оппозиционных лидеров (Зураба Джапаридзе, Ники Гварамия и Георгия Вашадзе) из заключения консолидация противников власти заметно ускорилась. Прозападные партии уже больше месяца работают над общим документом — своего рода кодексом поведения. В нем должны быть закреплены принципы равноправного сотрудничества, единая стратегия и «правила поведения демократических партий» в противостоянии с «Грузинской мечтой». Главная цель остается прежней: проведение досрочных парламентских выборов и уход «Грузинской мечты» из власти.

Пока содержание документа не раскрывается. Его обещают опубликовать после достижения полного согласия. Главная новость заключается в том, что, по словам лидера партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили на «99% он уже согласован».

«Главное правило — мы служим интересам грузинского народа, а не инстинктам какого-либо донора или автократического лидера. <...>. Это не «брак» и не растворение партий, а сотрудничество вокруг общей цели. Все решения, которые нас объединяют, уже зафиксированы в документе. Если мы их выполним, мы свергнем Бидзину Иванишвили», — пояснила она в эфире программы «360 градусов».

В оппозиции считают необходимым как можно скорее продемонстрировать единство в Вашингтоне — явить оппозицию как альтернативу власти и как силу, способную «обеспечить поражение российского влияния на Южном Кавказе».

«Все с радостью примут нас [в США], если мы будем представителями грузинского народа и грузинского сопротивления. Сколько бы я и Бокерия ни бегали, если мы не представляем грузинский народ, никто не будет действовать ради нас, как бы мы им ни нравились», — заявила политик.

Идея сочетать внутренний протест с поддержкой внешних партнеров не нова. Однако, как отмечают оппоненты, ранее эта стратегия не приносила ощутимых результатов именно из-за отсутствия согласованных позиций, что в итоге наносило удар по имиджу самой оппозиции.

«Например, нам, как лидерам, фактически запрещены поездки за границу, поэтому если вместо нас поедут другие — в этом нет проблемы. Просто у нас должны быть единые позиции по важным вопросам, и мы не должны делать противоречивые заявления по фундаментальным темам», — говорит лидер «Ахали» и «Коалиции за перемены» Ника Гварамия Общественному вещателю.

Напомним, что Гварамия и ряду других оппозиционных политиков в рамках уголовного дела «о саботаже» запрещено покидать страну без разрешения правоохранительных органов.

В ноябре 2025 года Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения нескольким оппозиционерам. Обвинения касаются широкого круга действий — от политических заявлений и публикаций в социальных сетях до предполагаемой передачи иностранным государствам ложной информации, которая могла привести к введению санкций. Распределение обвинений следующее: Михаил Саакашвили — призывы к свержению власти (до 3 лет лишения свободы); Ника Гварамия, Ника Мелия, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе — саботаж (от 2 до 4 лет); Зураб Джапаридзе, Георгий Вашадзе и Элене Хоштария — саботаж и содействие иностранному государству (от 7 до 15 лет).

Ника Гварамия, Зураб Джапаридзе и Георгий Вашадзе внесли залог в размере 30 000 лари. Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе обязали внести залог в 1 миллион лари.

Ставка на «конкурентное разнообразие», а не «единую конструкцию»

Изначально «Единое национальное движение» не присоединилось к работе над общим документом, однако позже согласилось и включило в текст свои требования. К формирующемуся объединению не присоединились партии «Гахария для Грузии» и «Лело — Сильная Грузия». Лидер «Народной партии» Анна Долидзе заявила, что ее партия не участвует в «подобных пустых процессах»:

«Постоянные разговоры о единстве, постоянные анонсы документов, заявления в стиле «через три дня представим объединение» вызывают у избирателей лишь разочарование. Партии сами создают мыльный пузырь, который затем лопается».

В партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария сохраняют прежнюю позицию и не намерены сотрудничать с ЕНД. По словам члена партии Таты Хведелиани, в нынешнем политическом пространстве они не видят базы для единства — тем более с партиями, связанными с «Национальным движением».

«Для нас это красная линия», – заявила она.

Скептически к процессам объединения относится и лидер «Гирчи» Яго Хвичия. Его партия в последние годы не принимала участия во встречах, проходивших под лозунгом единства. По его мнению, нынешняя оппозиция лишена четкой идеи и ее представители не раз предавали друг друга. В результате, считает он, часть общества оказывается введенной в заблуждение.

Наиболее заметный конфликт вокруг темы «единства» возник после того, как «Лело» фактически дистанцировалась от формата объединения, сделав соответствующее заявление. В партии объясняют это тем, что предыдущие попытки «системного единства» уже «приостанавливались или проваливались», подрывая доверие общества.

«В последние годы мы неоднократно предлагали демократическим силам форматы системного единства — идею альтернативного парламента, консолидацию вокруг Хартии президента, модель внепартийного национального единства. В каждом случае процесс остановлен или сорван.

Считая необходимым сотрудничество прозападных партий как ориентированную на результат прагматическую необходимость, считаем, что обществу следует предложить альтернативный выбор и в оппозиции», — заявляют в партии.

В партии прямо говорят, что не доверяют этому процессу и не считают в текущей политической ситуации это правильной стратегией в борьбе с «режимом Иванишвили».

Часть оппозиции, участвующая в подготовке общего документа, старается развеять опасения о возможном «поглощении» партий. Представители этого лагеря подчеркивают: речь не идет о создании одной политической силы или единого избирательного списка. Задача — выработать согласованную демократическую стратегию и общие правила взаимодействия, сохранив при этом партийную идентичность каждого участника.

«Мне кажется, что наш modus operandi — способ действия — должен быть таким же, как у избирательного субъекта во время предвыборной кампании: максимальная активность на местах, активная работа как в плане мобилизации, так и организации. Фактически — режим избирательной кампании», — заявил Ника Гварамия в эфире «ТВ Пирвели».

Власть отвечает насмешкой

В «Грузинской мечте» не верят ни в искренность, ни в перспективы объединения оппозиции. В правящей команде утверждают, что суммарная репутация восьми партий «равна нулю», а к нынешнему положению оппозиция пришла сама — в том числе из-за парламентского бойкота, который, по версии власти, был продиктован извне. Риторика власти строится не на признании потенциальной угрозы, а на демонстративном пренебрежении.

«Ноль плюс ноль равняется нулю. Исходя из этого, как бы ни объединялась оппозиция, она все равно останется тем, чем является сегодня. Оппозиция сама себя дискредитировала. В том числе саботажем, отказом входить в парламент и так далее. Их зарубежные покровители заставили их сделать множество неправильных шагов. Из-за этого их имидж и репутация в нашей стране равны нулю. В принципе, это хорошо, потому что в здоровой демократической системе не должно быть пространства для радикальных сил», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Член правящей партии Ираклий Заркуа тоже говорит о полном отсутствии рейтинга у оппозиции. По его словам, сегодня оппозиция «должна молиться, чтобы мы не назначили досрочные выборы».

«Если мы проведем досрочные выборы, получим гораздо больше, чем имеем сейчас. Однако никаких оснований и предпосылок для досрочных выборов не существует. Им следует каждый день молиться, чтобы мы их не назначили. Свое участие в выборах они пусть даже не обсуждают. Выборы будут в 2028 году — пусть готовятся», — заявил он журналистам.

В ноябре 2025 года «Грузинская мечта» направила в Конституционный суд иск с требованием запретить три крупнейших оппозиционных объединения: «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия — Лело».

Впрочем, отдельные оппозиционеры убеждены, что оппозиции в любом случае надо готовиться к избирательным кампаниям уже сейчас.

