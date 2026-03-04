Кока Моргошия: РФ предлагала Джангвеладзе политическую активность, что обеспокоило Парцхаладзе

Грузинский бизнесмен, один из лидеров «Альт-Инфо» Константин (Кока) Моргошия, выступающий свидетелем по делу об убийстве брата «вора в законе» Левана Джангвеладзе, утверждает, что Российская Федерация предлагала последнему заняться «политической активностью», однако он отказался.

«РФ предлагала Левану включиться в грузино-российские отношения и проявлять политическую активность», - заявил Моргошия.

По его словам, изначально Джангвеладзе не воспринимал это всерьёз.

«Об этом мне рассказал Леван. Я сказал ему, что, на мой взгляд, он поступает неправильно, потому что если тебе предлагают, нужно включиться, иначе твоё влияние выйдет за пределы системы, и здесь этого не выдержат, у тебя будут проблемы... Потом они встретились, и он отказал», - заявил Моргошия в суде.

При этом он не уточнил, с кем именно встречался Джангвеладзе.

«Я спросил: почему ты отказал, что ты им сказал? Он ответил: на первом этапе, возможно, мы начнём хорошие дела, но в середине или в конце может произойти что-то плохое, и я не пойду против своей страны», - вспомнил Моргошия слова Джангвеладзе. Он утверждает, что предупредил Джангвеладзе:

«Парцхаладзе тоже узнает, что тебе это предлагают, а ведь он сам хотел заниматься этим направлением».

Из рассказа Моргошия следует, что, по его версии, бывший генпрокурор Отар Парцхаладзе стремился быть ключевой фигурой в российско-грузинских отношениях, и возможное участие Джангвеладзе его тревожило.

«Я сказал ему: тогда тебе нужно продать активы и уехать в Европу, потому что оставаться здесь для тебя будет опасно», - отметил Моргошия.

По его словам, «тот, кто имел дело с Россией, знает Россию и вопросы грузинской диаспоры там, знает, что у Левана всегда было самое большое влияние».

«Леван объяснял: у меня нет политических амбиций, но до меня доходит информация, что у него (Отара Парцхаладзе) есть опасения по поводу меня… Об этом он говорил открыто... Когда я говорил о ситуации в Тбилиси, он ожидал угрозы со стороны окружения Отара, поэтому собирался нанять охрану», - сказал Моргошия.

Моргошия также отметил, что лично у него «напряжённые отношения» с Отаром Парцхаладзе. Однако, отвечая на уточняющий вопрос прокурора, добавил:

«Такого противостояния, чтобы было кровопролитие, не было. Противостояние было на политической почве. Никакого бизнеса с ним у меня не было, никаких общих дел или тем у нас не было».

Внесенный в санкционный список США и Великобритании бывший генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе, которого местные власти объявили в розыск по обвинениям, связанным с убийством брата «вора в законе» и мошенническими «колл-центрами», впервые прокомментировал ситуацию 20 февраля. Он обвинил свою бывшую команду в «исполнении заказа» и отверг предъявленные обвинения.

«Меня преследуют за сфабрикованные преступления – за то, чего я не совершал. Пытаются оторвать меня от моей исторической родины», - заявил Парцхаладзе, чьё имя на протяжении лет фигурировало в ряде резонансных эпизодов с признаками предполагаемых преступлений.

Сегодня же Моргошия заявил, что Парцхаладзе хотел приобрести долю в телевизионном канале «Альт-инфо», однако он отказал ему, из-за чего между ними возник конфликт.