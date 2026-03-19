В феврале Грузия начала экспорт нефтепродуктов в Того – страна вошла в десятку экспортных направлений

Грузия начала торговлю с Того, расположенным в Западной Африке. Благодаря закупкам нефтепродуктов это государство даже вошло в десятку стран по экспорту для Грузии, а по показателю национального экспорта (без учета реэкспорта)– в тройку.

По объёму экспорта из Грузии Того опережает такие страны, как США, Германия, Греция, Израиль, Италия, Швейцария, Украина и др. По показателю национального экспорта оно опережает даже соседнюю Армению.

Экспорт в Того

В Того экспортировались исключительно нефтепродукты – на сумму более 19 млн долларов. По данным Национальной службы статистики («Грузстат»), по объёму внутреннего экспорта эта страна занимает четвёртое место:

Китай – 79,7 млн долларов;

Россия – 50,1 млн долларов;

Турция – 26,8 млн долларов;

Того – 19 млн долларов.

По экспорту нефтепродуктов Того является главным партнёром Грузии:

Того – 19 млн долларов;

Объединённые Арабские Эмираты – 11,9 млн долларов;

Мальта – 352 тыс. долларов;

Узбекистан – 285 тыс. долларов.

Всего из Грузии было экспортировано нефтепродуктов на сумму 31,9 млн долларов, что в 14,6 раза больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Под национальным экспортом подразумевается продукция, произведённая в стране. В случае с Того речь идёт, предположительно, о продукции, произведённой на нефтеперерабатывающем заводе в Кулеви. Нефть туда, как сообщалось ранее, поступает из России. По данным Национальной службы статистики («Грузстат»), в феврале в страну поступила сырая нефть только из России на общую сумму 34 миллиона долларов.

Ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, комментируя статистику, сказал: «необязательно, чтобы страна сама добывала нефть (для экспорта нефтепродуктов - ред.)— именно так обстоит дело в Грузии».

В январе текущего года из Грузии было экспортировано нефти и нефтепродуктов на сумму 58,7 млн долларов. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 401,5%. Тогда основная часть нефти была экспортирована в три страны, среди которых не было Того:

Турция – 24,3 млн долларов;

Мальта – 16,2 млн долларов;

Сингапур – 11,9 млн долларов.

Откуда поступает сырая нефть?

Данные об импортируемой в Грузию сырой нефти отражаются в экспортно-импортном портале с 2009 года. В этот список вошли в общей сложности 10 стран с объёмом импорта на сумму 257 млн долларов.

Из России сырая нефть поступала в 2014–2017 годах, затем был перерыв на несколько лет, который возобновился с 2022 года и с тех пор растёт. Только в 2025 году и в январе 2026 года в страну было ввезено топлива на общую сумму 155 млн долларов.

Нефтяной терминал Кулеви

Экономист, оппозиционный политик и бывший депутат парламента от партии «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе в прошлом месяце, после ознакомления с данными, выразил подозрение, что порт в Кулеви может быть вовлечён в схемы по обходу санкций.

Он предположил, что из России «ввозилась не сырая нефть, а готовая продукция в виде дизельного топлива или бензина российского производства и затем экспортировалась как грузинский продукт».

«Это фальсификация таможенных документов и уголовное преступление», - заявлял Роман Гоциридзе.

Риск санкций

Включение порта Кулеви в 20-й пакет санкций против России рассматривалось, однако этого не произошло. Согласно письму специального представителя Евросоюза по вопросам санкций Дэвида О’Салливана, «позиция была пересмотрена» после того, как власти Грузии и оператор порта взяли на себя ряд обязательств. В частности, они планируют не допускать в порт находящиеся под санкциями суда и обслуживать их.