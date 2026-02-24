Мака Бочоришвили встретилась с генсеком Совета Европы и верховным комиссаром ООН

Министр иностранных дел правительства «Грузинской мечты» Мака Бочоришвили в рамках 61-й сессии Совета ООН по правам человека встретилась с генеральным секретарём Совета Европы и верховным комиссаром ООН по правам человека. В ходе встречи с последним – Фолькером Тюрком – обсуждалась ситуация с безопасностью на неподконтрольных территориях Грузии и необходимость мирного урегулирования конфликта, сообщают в ведомстве.

«Глава внешнеполитического ведомства акцентировала внимание на вопросе сохранения ситуации на оккупированных территориях в повестке дня ООН на высоком уровне. Также она подчеркнула необходимость допуска Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) и других международных мониторинговых механизмов на оккупированные территории. Министр отметила, что Грузия вновь представит в Совете ООН по правам человека резолюцию – «Сотрудничество с Грузией». В рамках встречи также обсуждались текущие процессы в Грузии и ситуация с безопасностью в регионе. Стороны выразили готовность продолжать сотрудничество по важным вопросам защиты прав человека», – говорится в заявлении.

Мака Бочоришвили также встретилась с Генеральным секретарём Совета Европы Аленом Берсе. По информации грузинского МИДа, стороны обсудили сотрудничество между Грузией и СЕ, а также «актуальные вопросы».

Была подчеркнута поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках Совета Европы, а также необходимость вынесения на высокий уровень в повестке организации вопросов, связанных с российско-грузинским конфликтом, говорится в сообщении.

Ален Берсе посещал Грузию после парламентских выборов 2024 года. Тогда власти пообещали ему пересмотреть закон об «иноагентах», однако вскоре отказались от этого. Позднее Берсе также проводил встречи с представителями правительства. Недавно он выразил обеспокоенность в связи с докладом Европейского комитета по предупреждению пыток.