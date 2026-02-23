Вывод российских войск из Абхазии и Южной Осетии и возможное включение порта Кулеви в новый санкционный пакет ЕС в отношении РФ — эти два вопроса сегодня будут обсуждаться на министериале Еврокомиссии, рассматривающем 20-й санкционный пакет в отношении России. Рабочий документ был подготовлен верховным представителем ЕС Каей Каллас. В нём говорится также о «запрете российского военного присутствия и размещения войск в Беларуси, Украине, Республике Молдова, Грузии и Армении». Это стало темой обсуждения и в Грузии.

О содержании доклада Каи Каллас стало известно на прошлой неделе, и некоторые положения в нём многими были оценены как нереалистичные. На это сегодня перед началом министериала в Брюсселе Кая Каллас ответила:

«Некоторые говорят, что эти требования нереалистичны. Но давайте будем откровенны: требования российской стороны вообще нереалистичны. Они требуют территории, которые не захватили даже военным путём. Это делается для того, чтобы немного сбалансировать переговорную ситуацию и перенести внимание на проблему, которая заключается в том, что Россия продолжает нападать на своих соседей», — отметила Каллас.

Кая Каллас также подтвердила информацию о том, что призывает в ходе переговоров с Россией по Украине потребовать вывести российские войска с оккупированных территорий, в том числе и грузинские.

«Это правда. Россия оккупировала много территорий, и её войска размещены в разных частях, в том числе Грузии и Молдове. Для установления долгосрочного мира будет естественным требование вывода её сил с тех оккупированных территорий, где они в настоящее время находятся», — сказала Каллас.

В отличие от неё министр иностранных дел Латвии Байба Браже отказалась комментировать закрытые дискуссии, однако повторила свою позицию по отношению к политике грузинских властей:

«Грузинский народ заслуживает правительства, которое уважает его европейский выбор, чего в настоящее время не происходит».

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, в свою очередь, выразил надежду, что 20-й пакет санкций против России, над которым сегодня начинает работать Еврокомиссия, будет жёстче. Цахкна сообщил журналистам, что 24 февраля его страна будет отмечать годовщину независимости, а также четвёртую годовщину полномасштабной войны России против Украины.

«Завтра Эстония отметит 108-ю годовщину своей независимости. Мы обрели независимость в войне против России, в которой вышли победителями. Но я также хотел бы сказать, что без членства в ЕС и НАТО я бы сейчас не стоял здесь как представитель свободной страны, потому что, к сожалению, серая зона между НАТО, ЕС и Россией всегда была зелёным светом для российской агрессии. Мы видели это в Грузии в 2008 году. Завтра мы также будем отмечать четвёртую годовщину полномасштабной войны против Украины. Однако эта война началась в 2014 году. Мы видим, что Путин нисколько не изменил свою цель и совершает всё больше нападений на мирное население. Эти серые зоны, нейтралитет — как бы мы это ни называли — всего лишь зелёный свет для Путина продолжать свою деятельность», — отметил министр иностранных дел Эстонии.

У «Грузинской мечты» другой ракурс

В отличие от эстонского политика Маргуса Цахкны, премьер-министр Ираклий Кобахидзе в августовской войне 2008 года винит президента Михаила Саакашвили. Об этом он вспомнил сегодня на траурной церемонии - 23 февраля в Грузии вспоминают юнкеров, погибших за единство страны в битве против российской большевистской армии в 1921 году. Премьер Ираклий Кобахидзе, президент Михаил Кавелашвили, спикер парламента Шалва Папуашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе возложили венки к мемориалу юнкеров во дворе парламента. Там же Кобахидзе ответил на вопрос об оккупации:

«Рассматривая общую картину, мы можем с уверенностью предположить, что избежать оккупации в 1921 году было невозможно. Что касается 2008 года, то режим Саакашвили начал войну в 2008 году и признал её начало. 1921 и 2008 годы не могут быть приведены для сравнения», — заключил Кобахидзе.

Глава правительства также критиковал экс-президента Саакашвили за то, что тот через соцсети предлагал включить порт Кулеви в новый санкционный пакет ЕС против России. По словам Саакашвили, это мошенническая операция, которая служит общим интересам России и Иванишвили и финансирует войну против Украины.

«Включение конкретного стратегического объекта в пакет санкций — нехорошо. Это порадовало Михаила Саакашвили: он выразил надежду, что Кулеви попадёт под санкции. Однако то, что радует Саакашвили, не радует грузинский народ», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По его словам, Еврокомиссии была предоставлена полная информация о Кулеви, что подтверждает: режим санкций в Кулеви не нарушается.

«Это достоверная информация, которой мы поделились с ЕС. Исходя из этого, мы надеемся, что Кулеви не попадёт в пакет санкций. Мы направили в Еврокомиссию соответствующую информацию, давайте подождём решения».

На этот раз Кобахидзе не был особенно критичным в отношении ЕС. Он даже отказался называть поимённо европейских чиновников, которые ранее неоднократно становились объектами нападок, в том числе со стороны других представителей «Грузинской мечты», включая главу внешнеполитического ведомства ЕС Каю Каллас. Не называя её имени, премьер Кобахидзе сдержанно, но всё же выразил благодарность за упоминание деоккупации Грузии в проекте нового санкционного пакета в отношении России:

«Когда ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, мы это только приветствуем. Где следует критиковать конкретного европейского чиновника — там мы и критикуем, а где следует сказать спасибо — мы благодарим. Это тот случай, когда мы можем выразить благодарность европейским политикам».

«Грузия втянута в крупный скандал»

Согласно документу Европейской комиссии, санкции по порту Кулеви обосновываются тем, что порт используется для морских перевозок российских сырой нефти и нефтепродуктов, экспортируемых российскими судами, практикующими нерегулярные и высокорисковые схемы транспортировки.

На это обращает внимание оппозиционный политик, бывший глава Нацбанка Роман Гоциридзе:

«Государственная статистическая служба опубликовала данные о внешней торговле за 2026 год, и мы узнаём удивительную историю: страна, которая не занимается нефтепереработкой, при том, что строящийся завод в Кулеви ещё не введён в эксплуатацию, в январе экспортировала готовые нефтепродукты на сумму 56 миллионов долларов. Не сырую нефть, а готовые продукты — дизельное топливо или бензин. Скандал, разразившийся в ноябре-декабре прошлого года, продолжается. В прошлом году Грузия экспортировала (не реэкспортировала) 151,7 тыс. тонн готового топлива на сумму 79,5 млн долларов. Эта операция проводилась в основном в ноябре-декабре. Это совпадает с импортом 105 тыс. тонн российской сырой нефти (так она классифицируется таможней) на строящийся Кулевский нефтеперерабатывающий завод в октябре. Проблема в том, что этот завод ещё не введён в эксплуатацию».

А это, как считает Роман Гоциридзе, может означать следующее:

«Вместо указанной в документах сырой нефти импортировалось и экспортировалось дизельное топливо или бензин российского производства под видом грузинской продукции. Это фальсификация таможенных документов и уголовное преступление. В то же время это обход санкций, поскольку российские нефтепродукты продавались в стране ЕС (Мальте)».

В скандале, как считают грузинские наблюдатели, может быть замешана и азербайджанская сторона. Ведь нефтеперерабатывающий завод в Кулеви принадлежит азербайджанской госкомпании SOCAR. Таким образом, терминал Кулеви является её собственностью, то есть собственностью азербайджанского государства.

Некоторые оппозиционеры призывают власти следовать рекомендациям ЕС. Об этом говорила сегодня один из лидеров «Сильная Грузия — Лело» Саломе Самадашвили:

«Чем быстрее эта власть осознает, что международная изоляция, в том числе в виде новых санкций, ещё больше усугубит её ситуацию и начнёт предпринимать шаги, которых от неё ждёт ЕС, тем скорее мы сможем выйти из кризиса».

Окажется ли в новом санкционном пакете порт Кулеви, станет известно 24 февраля, когда для окончательного решения по 20-му санкционному пакету в отношении России из-за полномасштабного вторжения в Украину должны собраться лидеры стран ЕС.

