Марко Рубио выразил соболезнования в связи со смертью Илии II

Госсекретарь США Марко Рубио выразил соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Соответствующее заявление было распространено 19 марта.

«Мы скорбим о кончине Его Святейшества, Католикоса-Патриарха Грузии Илии II, и выражаем искренние соболезнования народу Грузии, а также всем верующим Грузинской православной церкви. Его духовное лидерство и наследие будут помнить многие поколения. Да упокоится он с миром», — говорится в соболезновании.

После смерти Илии II соболезнования продолжают поступать от предстоятелей автокефальных православных церквей, религиозных лидеров и международных политических деятелей.

Тем временем Вселенский патриарх Варфоломей I, как ожидается, прибудет в Тбилиси 22 марта на похороны Илии II, однако не будет совершать богослужение. Эту информацию подтвердил глава службы по связям с общественностью Патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе.

Ранее в тот же день представители духовенства допускали, что Варфоломей I может принять участие в богослужении, однако в Патриархии уточнили, что проведение литургии им изначально не планировалось. По словам Джагмаидзе, службу возглавит местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенаки и Чхороцку Шио Муджири.

Ожидается, что на похоронах Илии II Русскую православную церковь представит патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Вениамин (Тупеко) — по поручению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Католикос всех армян Гарегин II, предположительно, не сможет присутствовать на похоронах: ранее ему был запрещён выезд из Армении.