Марко Рубио выразил соболезнования в связи со смертью Илии II

Госсекретарь США Марко Рубио выразил соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Соответствующее заявление было распространено 19 марта.
«Мы скорбим о кончине Его Святейшества, Католикоса-Патриарха Грузии Илии II, и выражаем искренние соболезнования народу Грузии, а также всем верующим Грузинской православной церкви. Его духовное лидерство и наследие будут помнить многие поколения. Да упокоится он с миром», — говорится в соболезновании.
После смерти Илии II соболезнования продолжают поступать от предстоятелей автокефальных православных церквей, религиозных лидеров и международных политических деятелей.
Тем временем Вселенский патриарх Варфоломей I, как ожидается, прибудет в Тбилиси 22 марта на похороны Илии II, однако не будет совершать богослужение. Эту информацию подтвердил глава службы по связям с общественностью Патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе.
Ранее в тот же день представители духовенства допускали, что Варфоломей I может принять участие в богослужении, однако в Патриархии уточнили, что проведение литургии им изначально не планировалось. По словам Джагмаидзе, службу возглавит местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенаки и Чхороцку Шио Муджири.
Ожидается, что на похоронах Илии II Русскую православную церковь представит патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Вениамин (Тупеко) — по поручению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Католикос всех армян Гарегин II, предположительно, не сможет присутствовать на похоронах: ранее ему был запрещён выезд из Армении.
- Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года – на протяжении почти полувека. В последние годы его здоровье ухудшалось. Патриарх умер в тбилисской клинике «Кавказский медицинский центр» на следующий день после госпитализации. В Грузии объявлен траур, который продлится до дня похорон включительно. Илия II будет похоронен в тбилисском кафедральном соборе Сиони 22 марта.
