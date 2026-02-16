«Мечта» вводит наказание в виде лишения свободы за «систематическое непризнание власти»

Партия «Грузинская мечта» добавила к анонсированным и принятым в первом чтении поправкам в закон «О грантах» изменения в Уголовный кодекс, которыми вводится наказание в виде лишения свободы за «систематическое непризнание власти». Кроме того, «непризнание власти» включается в перечень отягчающих обстоятельств при совершении преступления. В результате к сроку лишения свободы, предусмотренному той или иной статьёй, будет добавляться ещё один год.

Поправки были представлены 16 февраля на заседании Юридического комитета парламента при рассмотрении пакета изменений во втором чтении и одобрены шестью голосами против одного.

Лишением свободы на срок до трёх лет будут наказываться призывы, сделанные гражданином Грузии или лицом без гражданства, если они направлены:

к массовому нарушению законодательства Грузии;

к массовому неповиновению органам государственной власти Грузии;

к созданию альтернативных органов власти Грузии, если такие призывы осуществляются «систематически» и «публично».

Также будет наказываться «самовольное публичное и систематическое представление другим лицом или самим собой в качестве представителя власти Грузии». Под наказание подпадает и «иное систематическое действие» того же лица, которое «направлено на формирование восприятия нелегитимности конституционного строя или конституционных органов Грузии и наносит ущерб интересам Грузии либо создаёт реальную угрозу причинения такого ущерба».

В качестве наказания предусмотрены: штраф (размер не уточняется); общественные работы от 400 до 600 часов; лишение свободы на срок до трёх лет. В случае юридических лиц аналогичное деяние будет наказываться «штрафом либо ликвидацией и штрафом».

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, комментируя инициативу, заявил:

«Российская Федерация и ещё четыре страны не признают юрисдикцию грузинских властей на 20% территории Грузии, а в самой Грузии действуют экстремистские силы, которые не признают юрисдикцию властей страны на всей её территории. Мы противодействуем и тому, и другому. В первом случае — законом «Об оккупации», во втором — на основании статьи о противодействии экстремизму в Уголовном кодексе».