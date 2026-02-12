Посол ЕС выразил замглаве МИД Грузии обеспокоенность в связи с новыми законопроектами

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский встретился с заместителем министра иностранных дел Георгием Зурабашвили. Как сообщают в представительстве ЕС, целью встречи, запрошенной послом, было «выражение серьёзной обеспокоенности Европейского союза» в связи с новым ограничительным законодательством.

В свою очередь, МИД Грузии заявил, что их целью на встрече было донести до Брюсселя позицию Тбилиси по вопросу санкций против РФ, а также подчеркнуть, что возможное введение санкций в отношении порта Кулеви является «совершенно непонятным» и «необоснованным».

Претензии Брюсселя

Согласно информации, распространённой представительством ЕС целью встречи было «выражение серьёзной обеспокоенности Евросоюза в связи с недавно представленным пакетом поправок к закону «О грантах» и связанным с ним законодательным актам».

На первом заседании весенней сессии парламента 3 февраля «Грузинская мечта» приняла в первом чтении поправки к закону «О грантах», которые вводят новые ограничения, в том числе расширяют понятие гранта и предусматривают санкции для компаний за «публичную политическую активность».

4 февраля в Еврокомиссии заявили, что указанные поправки, несмотря на утверждение партии о том, что они «не противоречат Европейскому праву», в случае их вступления в силу «будут полностью противоречить процессу евроинтеграции».

Как заявил на прошедшей 12 февраля встрече Павел Герчинский, принятие поправок «в таком виде создаст ещё одну серьёзную угрозу для гражданского пространства и участия в политической деятельности в Грузии». Посол также подчеркнул:

«(Это) несовместимо с обязательствами, взятыми Грузией в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией… и противоречит обязательствам, которые Грузия добровольно приняла на себя как страна-кандидат на вступление в Европейский союз».

Павел Герчинский также отметил, что «в случае утверждения поправки могут напрямую и негативно повлиять на работу дипломатических миссий, действующих в Грузии». По его словам, это «противоречит положениям и принципам Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Заявление МИД о соблюдении санкции

Согласно информации, распространённой Министерством иностранных дел, целью встречи было «доведение позиции Грузии относительно соблюдения ограничительных мер, введённых Европейским союзом против России, а также усилий страны по предотвращению и пресечению случаев обхода санкций». Зурабашвили предоставил послу информацию о шагах правительства и работе ведомств:

«по мониторингу перемещения грузов и судов на территории Грузии и выявлению санкционированных объектов»;

«по разоблачению международной деятельности, связанной с так называемым “теневым флотом”»;

«по выполнению ограничительных мер, введённых международными финансовыми институтами».

По словам Зурабашвили, информация обо всём этом «регулярно предоставляется в виде отчётов» международным партнёрам, включая «соответствующие институты Европейского союза».

Кроме того, Георгий Зурабашвили назвал информацию о возможном включении порта Кулеви в санкционный список ЕС «совершенно непонятной, необоснованной и лишённой фактической основы». По его словам в порту Кулеви не зафиксировано ни одного случая приёма санкционированного судна и/или обхода санкций.

«Первый заместитель министра добавил, что со стороны институтов ЕС не поступало каких-либо вопросов или замечаний относительно функционирования порта Кулеви», - говорится в сообщении МИД Грузии.

На встрече грузинская сторона «выразила надежду» на то, что «институты ЕС и государства-члены примут во внимание объективные факты», а также то, что Грузия предпринимает «масштабные действия» по предотвращению и пресечению случаев обхода санкций, кроме того, учтут, что введение каких-либо ограничений со стороны ЕС и его государств-членов могут нанести ущерб стратегическому коридору Каспий – Чёрное море – Европа и инициативе ЕС «Средний коридор», «неотъемлемой частью которой является порт Кулеви».

Как ранее сообщала грузинская служба Радио Свободы, Евросоюз может включить порт Кулеви в Грузии в 20-й пакет санкций против России, что в документе Еврокомиссии с предложениями по новому пакету санкций обосновывается следующим образом:

«[Порт Кулеви] используется для морской транспортировки сырой нефти или нефтепродуктов, произведённых в России или экспортируемых российскими судами, применяющими нерегулярные и высокорисковые практики перевозки».

Нефтяной терминал в Кулеви на протяжении многих лет принадлежит азербайджанской компании SOCAR; при этом с 2025 года в Кулеви функционирует нефтеперерабатывающий завод. Как ранее сообщало издание «Проект», оно выявило связи между семьёй владельцев завода и руководством российской военной разведки.