Нет никакого шанса – Кобахидзе о возможной передаче Саакашвили Украине

Грузинский премьер ответил на призывы украинской стороны передать им или перевести в третью страну экс-президента Михаила Саакашвили. Шансов на выдачу Саакашвили – нет, заявил Ираклий Кобахидзе в эфире передачи «Свободное пространство» Общественного вещателя Аджарии, таким образом прокомментировал заявления советника президента Украины Михаил Подоляка.

«Здесь тоже все лежит как на ладони – то, с какого рода добросовестностью мы имеем дело, когда говорят конкретные люди. Когда такие люди говорят нам о переводе Саакашвили, конечно, мы не можем воспринимать такие сообщения всерьёз», — заявил грузинский премьер.

Напомним, 16 ноября советник президента Украины Михаил Подоляк в интервью телеканалу «Пирвели» заявил, что вопрос перевода Михаила Саакашвили активно прорабатывается.

«Что касается возможности привлечения господина Саакашвили, это часть нашей повестки дня. Украина активно работает над этим вопросом», — сказал Подоляк.

14 ноября третий президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации Украины Михаил Саакашвили, находящийся в грузинской тюрьме, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список военнопленных. Он обратился к Зеленскому на следующий день после того, как 12 ноября его перевели из больницы обратно в тюрьму.

Саакашвили находится под стражей с октября 2021 года — его задержали вскоре после возвращения в Грузию. В заключении состояние его здоровья значительно ухудшилось. С мая 2022 года он проходил лечение в тбилисской клинике «Вивамеди».

Согласно совокупности приговоров, вынесенных в отношении Саакашвили, он должен оставаться в заключении до 1 апреля 2034 года.

Украинские власти неоднократно призывали Грузию передать Саакашвили для лечения в Киев. Владимир Зеленский заявлял, что «Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили». Однако в «Грузинской мечте» эти призывы всегда отвергали.