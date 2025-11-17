Михаил Подоляк: страдания Саакашвили в тюрьме – это личное удовольствие Путина

Арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его длительное тюремное заключение «свидетельствуют об отсутствии политической независимости грузинского правительства и его предвзятом отношении к Москве», заявляет советник президента Украины Михаил Подоляк. В интервью телеканалу «Пирвели» он подчеркнул, что нынешняя грузинская власть предпринимает шаги, «противоречащие евроатлантическому курсу, сформированному при Саакашвили».

«Нет сомнений, что господин Саакашвили – узник Путина… Это происходит потому, что господин Саакашвили, будучи реформатором, создал новую Грузию, укрепил евроатлантические перспективы и дал Грузии возможность стать одной из самых благополучных стран для людей. Всё, что делает сегодня ваше правительство, всё, что делает правительство Кобахидзе, а точнее, всё, что делает Иванишвили – это ставит себя на службу российскому диктаторскому режиму. Зачем они это делают, непонятно», - сказал Подоляк.

Он также отметил, что украинская сторона активно работает над вопросом доставки Саакашвили в другую страну.

«Это часть нашей повестки дня. Украина активно работает над этим вопросом. Президент Зеленский неоднократно выражал свою позицию в отношении господина Саакашвили, поскольку мы считаем его полноправным гражданином Украины и, конечно же, понимаем, что он – душа Грузии. Вместе с нашими европейскими и американскими коллегами мы обращаемся в МИД и аппарат президента. Конечно, мы снова обратимся к официальным властям Грузии с просьбой разрешить нам перевести господина Саакашвили в другую страну для лечения, будь то Украина или нет. Проблема в том, что освобождение политзаключённых в Беларуси или Грузии возможно, если они не являются личными врагами Путина, но поимка Саакашвили и подобные страдания в тюрьме – это личное удовольствие Путина. Ему нравится, что Саакашвили находится в таких условиях. Его унижают, высмеивают, он постоянно находится под психологическим давлением», - сказал Подоляк.

Напомним, 14 ноября третий президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации Украины Михаил Саакашвили, находящийся в грузинской тюрьме, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список военнопленных. Он обратился к Зеленскому на следующий день после того, как 12 ноября его перевели из больницы обратно в тюрьму.

Саакашвили находится под стражей с октября 2021 года — его задержали вскоре после возвращения в Грузию. В заключении состояние его здоровья значительно ухудшилось. С мая 2022 года он проходил лечение в тбилисской клинике «Вивамеди».

Согласно совокупности приговоров, вынесенных в отношении Саакашвили, он должен оставаться в заключении до 1 апреля 2034 года.

Украинские власти неоднократно призывали Грузию передать Саакашвили для лечения в Киев. Владимир Зеленский заявлял, что «Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили». Однако в «Грузинской мечте» эти призывы всегда отвергали.