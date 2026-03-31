Москва обвиняет Вселенского патриарха во вмешательстве в выборы Предстоятеля Грузинской церкви

Служба внешней разведки (СВР) России выступила с резким заявлением в адрес Вселенского (Константинопольского) патриарха Варфоломея I, обвинив его в попытках дестабилизировать ситуацию внутри Грузинской православной церкви (ГПЦ) после кончины Католикоса-Патриарха Илии II.

Пресс-бюро СВР опубликовало сообщение под заголовком «Варфоломей забылся в своем высокомерии». В тексте утверждаетcя, что Вселенский патриарх намерен распространить свое влияние на ГПЦ, воспользовавшись переходным периодом в управлении церковью.

По данным российской разведки, Константинополь якобы лоббирует конкретные кандидатуры на Патриарший престол:

Митрополита Западноевропейского Авраама (Гармелия);

Митрополита Потийского и Хобского Григория (Бербичашвили).

Указанному в сообщении СВР Аврааму (Гармелия) сейчас 77 лет, поэтому из-за возраста он не может участвовать в выборах патриарха: кандидат должен быть не моложе 40 и не старше 70 лет.

«В своем ближайшем окружении он представляет их как наиболее подходящих исполнителей его воли», — подчеркивается в заявлении ведомства.

В Москве заявляют, что действия Варфоломея нарушают церковные каноны. В сообщении СВР приводится ссылка на второе правило II Вселенского Собора, которое гласит: «Областные епископы да не простирают своей власти на Церкви за пределами своей области...». Российская сторона проводит параллели с ситуациями в Украине, Сербии и странах Балтии.

Руководитель пресс-службы Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе в разговоре с грузинской службой Радио Свобода прокомментировал заявление СВР России:

«Подобное вмешательство со стороны другой поместной церкви для нас немыслимо — мы считаем это совершенно невозможным. Основания для подобной информации нам неизвестны».

По оценке представителя исследовательского центра GeoCase Георгия Антадзе, этим заявлением Москва даёт понять, что рассматривает Грузию как сферу своего влияния.

«Это прямое вмешательство России в дела нашей церкви и суверенитет страны. Нам прямо говорят: «Эти люди для нас неприемлемы, с остальными договоримся», — пишет он в Facebook.

Митрополит Ахалкалакский, Кумурдойский и Карсский Николоз (Пачуашвили) также не исключает вмешательства России в выборы патриарха. Об этом он заявил телеканалу «ТВ Пирвели» ещё до распространения заявления российской разведки. Он отмечает, что интерес к этим выборам проявляют как иностранные государства, так и другие православные церкви.

Выборы нового Католикоса-Патриарха должны состояться в срок от 40 дней до двух месяцев с момента освобождения престола. В процессе участвуют 39 архиереев — членов Синода. Для избрания кандидату необходимо набрать более половины голосов (минимум 20). В выборах, вероятно, будет участвовать Местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири).

Вселенский патриарх Варфоломей присутствовал в Тбилиси на похоронах Католикоса-Патриарха Илии II. Что касается делегации Русской православной церкви, её возглавлял Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин (Тупеко). В Тбилиси также находился спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.