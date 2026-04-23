«Так как наша политическая команда, премьер-министр так пожелали… я к вам возвращаюсь», – с этой фразы уже экс-глава СГБ Мамука Мдинарадзе начал большое интервью в эфире проправительственного телеканала «Имеди». Свое возвращение в публичное пространство после паузы он представил как политическое решение команды и одновременно как возможность впервые подробно прокомментировать события периода его руководства Службой госбезопасности. В центре его заявлений – протесты, насилие со стороны полиции, события 4 октября, обвинения в адрес чешского активиста Игоря Блажевича, рост прослушки, а также дело о шпионаже и аресты в рядах правящей элиты.

О полицейском насилии

Мамука Мдинарадзе начал интервью с объяснения собственной кадровой траектории. По его словам, о перестановках стало известно еще восемь месяцев назад, а его работа в СГБ носила временный характер. Решение сделать его главой силового ведомства в прошлом году, отметил он, было принято в партии в силу «конкретных обстоятельств». Каких именно – он не уточнил.

Необходимость создания новой должности и координации правоохранительных органов Мдинарадзе связал с задачей защиты силовиков от различных обвинений, а также с предотвращением ситуаций, которые такие обвинения провоцируют.

«Есть множество случаев, когда правоохранителя в чем-то обвиняют, и его нужно защищать до конца. В последние месяцы как у руководителя, у меня еще сильнее проявился инстинкт защищать своего сотрудника и любого правоохранителя», – заявил он.

При этом Мдинарадзе подчеркнул, что в случаях очевидных нарушений самим правоохранителем закон должен применяться столь же строго, как и к любому другому правонарушителю. В качестве примера он привел события 2024 года, когда во время проевропейских акций отдельные сотрудники применяли чрезмерную силу к демонстрантам.

«Мы не раз нервничали, когда видели, как лежащего на земле молодого человека правоохранитель бьет ногой по лицу. Когда били журналиста, каким бы он ни был. <...>. Мои нынешние и будущие полномочия дают мне возможность говорить об этом более уверенно», –сказал будущий госминистр.

Мдинарадзе пообещал предотвращать подобные случаи и не исключил, что после получения новых полномочий займется случившиммися эпизодами.

Пока же фактическая картина остается неизменной. По данным грузинских и международных правозащитных организаций, во время проевропейских акций произвольным задержаниям, пыткам или иному жестокому обращению подверглись сотни демонстрантов. В докладе, подготовленном в рамках Московского механизма ОБСЕ в 2026 году, пострадавшими или незаконно задержанными значатся 571 человек. В то же время МВД сообщало о 143 раненых полицейских. «Репортеры без границ» за период с октября 2024 по октябрь 2025 года зафиксировали около 600 нарушений в отношении журналистов. Из них 127 случаев были связаны с применением чрезмерной физической силы. Некоторым потребовалось хирургическое вмешательство.

Несмотря на масштаб зафиксированных нарушений, ни один сотрудник правоохранительных органов до сих пор не привлечен к ответственности. Государственные структуры продолжают отвечать формулой, которую сам Мдинарадзе назвал «шаблонной»: «идет расследование».

4 октября: «предотвращенная трагедия»

Отдельный блок интервью Мамука Мдинарадзе посвятил событиям 4 октября – одному из самых напряженных эпизодов постэлекторального кризиса 2025 года. В этот день, совпавший с муниципальными выборами, в Тбилиси прошел крупный оппозиционный митинг, заявленный как «мирное свержение власти» или «мирная революция». Акция завершилась столкновениями у президентской резиденции Орбелиани, на территорию которой прорвались отдельные участники протеста. По итогам событий в рамках уголовного дела о групповом насилии и попытке захвата стратегических объектов были задержаны более 60 человек. В числе обвиняемых – члены организационного комитета «Народного собрания», которым инкриминируют организацию и руководство групповым насилием, а также призывы к насильственному изменению конституционного строя.

Мдинарадзе охарактеризовал действия силовиков в тот день как «образцовую операцию», которая, по его словам, позволила предотвратить «большую трагедию». Он утверждает, что сотрудники его ведомства своевременно обнаружили оружие, якобы предназначенное для использования во время протестов. Отвечая на вопрос о том, почему, обладая информацией, власти не предотвратили эскалацию заранее, Мдинарадзе указал на сложность баланса между оперативными данными и доказательной базой:

«В таких случаях всегда возникает серьезная дилемма: какая у тебя есть оперативная информация и какие доказательства ты можешь представить в соответствии со стандартами, на которые претендует демократическое государство. Из 5–6 задержанных, например, в отношении одного из политиков доказательств меньше, и его роль могла быть менее значительной. Но бывает и так, что у кого-то роль не менее важная, но доказательства не такие убедительные, как в отношении другого. Если бы мы задержали этих людей хотя бы на час раньше, сегодня все говорили бы, что они незаконно удерживаются под стражей», – заявил Мамука Мдинарадзе.

Оценки произошедшего 4 октября в центре Тбилиси остаются диаметрально противоположными. Власти квалифицировали события как попытку насильственного переворота, а часть оппозиции и гражданского общества, напротив, обвиняет власти в провокации и создании повода для последующих репрессий несогласных.

«Кейс Блажевича» и невидимый контроль

«Что касается Игоря Блажевича, могу сказать, что мое следующее заявление многим не понравится: в Службе государственной безопасности ведется расследование по уголовному делу, в рамках которого имеется множество записей, связанных с ним и его участием», – сказал Мдинарадзе.

Этот блок интервью стал продолжением волны публикаций в провластных медиа. В середине апреля телеканал «Имеди» сообщил, что известный чешский активист якобы участвует в подготовке «революционного сценария» совместно с грузинской оппозицией. По утверждению канала, СГБ уже располагает информацией о планируемых беспорядках и инициирует «правовое реагирование». В материалах «Имеди» также говорилось, что Блажевич связан с Пражским центром гражданского общества (на сайте организации он действительно указан как «старший советник») и якобы проводил обучающие сессии для представителей оппозиции. При этом конкретное содержание этих «инструкций» не уточнялось.

Пражский центр гражданского общества (Prague Civil Society Centre) – чешская НПО, созданное в 2015 году. Ее деятельность сосредоточена на поддержке гражданских инициатив, независимой журналистики и правозащитников в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Центр предоставляет финансовую помощь НПО, независимым медиа-проектам и активистам, а также организует тренинги, семинары и стипендиальные программы. В декабре 2020 года Генпрокуратура РФ признала Центр «нежелательной организацией», обвинив в представлении угрозы основам конституционного строя и безопасности РФ.

Ни сам Блажевич, ни Пражский центр гражданского общества до сих пор публично не прокомментировали обвинения. Оппозиция в свою очередь все обвинения отвергает и называет дезинформацией.

Мдинарадзе утверждает, что у следствия есть записи, полученные на основании судебного решения, которые опровергают заявления оппозиции об отсутствии контактов с Блажевичем.

«Этому противопоставляется конкретное уголовное дело и абсолютно легитимные записи, сделанные на основании решения судьи, в которых есть разоблачающие слова, фразы, голос и конкретные лица. Придет время, и мы поговорим и о том, что они планировали, и о том, какие у них цели, и о том, что им не удалось и что удалось», – заявил Мдинарадзе.

17 апреля Мамука Мдинарадзе посетил Чехию, где провел встречи с руководителями спецслужб. По данным СГБ, стороны обсуждали вопросы безопасности. Сам он отметил, что тема Блажевича поднималась, но не стала центральной в переговорах.

Прослушка: рост в 30 раз

Мдинарадзе сделал откровенное признание: при нем СГБ стала получать в десятки раз больше информации.

«Если примерно год назад поток информации составлял условную величину X, то сегодня этот показатель, то есть поток информации, поступающей в СГБ, вырос как минимум в 30 раз», – заявил он.

Мдинарадзе не стал отрицать, что цифра увеличилась в том числе и за счет резкого роста прослушиваний. При этом он подчеркнул, что все действия проводятся на основании судебных решений.

«Что, думали я это скрою? <...>. Существует множество легитимных способов, начиная с материально-технических средств и заканчивая человеческими ресурсами, которые обеспечивают поступление информации в СГБ», – заявил он.

Признание экс-главы СГБ прозвучало на фоне затяжного кризиса доверия к спецслужбе. В 2021 году в сеть попали около 58 тысяч файлов, предположительно собранных в СГБ – один из крупнейших скандалов в современной грузинской политике. Утечки содержали данные о прослушке священнослужителей, журналистов, оппозиционных политиков, активистов и даже иностранных дипломатов, включая послов ЕС и США.

Расследование, начатое прокуратурой, подверглось критике со стороны правозащитников. Они заявляли о формальном характере следствия: статус потерпевших получили лишь десятки человек, несмотря на тысячи фигурирующих в материалах. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иски, связанные с массовой прослушкой.

На фоне критики власти в 2022 году расширили законодательные возможности для скрытого наблюдения: увеличили сроки прослушки и перечень преступлений, по которым она допускается. Тогдашний президент Саломе Зурабишвили наложила вето на эти изменения, назвав их «антиевропейскими», однако парламент преодолел его.

Шпионаж: ответ на «российский аргумент»

22 апреля СГБ сообщила о задержании гражданина Грузии по обвинению в шпионаже – сборе и передаче информации по заданию иностранной спецслужбы. По данным ведомства, задержанный был завербован, получил псевдоним и за денежное вознаграждение действовал во вред интересам страны. Кроме того, в СГБ заявили о выявлении еще двух граждан Грузии, причастных к аналогичной деятельности. В их отношении планируется заочное предъявление обвинений и объявление в международный розыск через Интерпол.

В силовом ведомстве не уточнили, в интересах какой именно страны велась разведывательная деятельность. Позднее проправительственные медиа, в частности «Рустави-2», намекнули, что речь идет о России. Аналогичные намеки прозвучали и в интервью Мамуки Мдинарадзе. Сам Мдинарадзе, не раскрывая деталей, дал понять, что дело может стать ответом на один из ключевых упреков со стороны оппонентов в адрес власти:

«Наверное, больше не смогут нам говорить об этом…», – сказал он.

Ведущая поддержала этот тезис, предположив, что у оппонентов власти теперь исчезнет аргумент о том, что шпионов «этой страны» в Грузии не выявляли, очевидно намекая на Россию.

Последние годы представители оппозиции, обвиняя «Грузинскую мечту» в пророссийской ориентации, в числе ключевых аргументов указывали на отсутствие громких дел о российском шпионаже. По их утверждениям, за время правления партии спецслужбы не задержали ни одного агента, связанного с Россией. Оппоненты власти также регулярно проводили параллели с периодом до 2012 года, когда, по их словам, силовые структуры систематически сообщали о выявлении агентов российских спецслужб.

О «сокомандниках»: ставка на дисциплину и страх наказания

«Мы должны добиться того, чтобы каждый государственный служащий сказал взятке «нет» – будь то из страха наказания или по моральным убеждениям», – заявил Мамука Мдинарадзе в интервью.

Говоря о приоритетах, он сделал акцент на борьбе с коррупцией как ключевом направлении работы силового блока. По его оценке, основы такой модели уже были заложены в период его работы в СГБ, и этот процесс должен стать «необратимым».

Период руководства Мдинарадзе Службой государственной безопасности сопровождался масштабной серией арестов в рядах правящей элиты, которую оппоненты власти называют «внутренней чисткой». В центре провозглашенной властями антикоррупционной кампании оказались влиятельные лица «Грузинской мечты», включая бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, осужденного в январе 2026 года, экс-главу СГБ Григол Лилуашвили, а также бывшего заместителя министра экономики Ромео Микаутадзе и других.

По словам Мамука Мдинарадзе, решения в отношении своих сокомандников дались ему непросто с человеческой точки зрения. Однако, отметил он, в определенный момент «приходится переступить через себя» и принимать такие шаги ради будущего страны и следующих поколений.

