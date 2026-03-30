МВД Грузии сообщает о задержании 13 членов неонацистских группировок

В Тбилиси задержаны 13 членов неонацистской группы, среди них 7 несовершеннолетних, сообщает Министерство внутренних дел Грузии. Кроме того, обвинения предъявлены ещё четырём лицам, уже находящимся в заключении. По информации следствия, они с «особой жестокостью» нападали на людей разного возраста, в том числе на несовершеннолетних.

30 марта на брифинге директор департамента полиции Тбилиси Важа Сирадзе заявил, что задержанные называли себя «неонацистами» и «руководствовались фашистской идеологией», проявляли «радикальное отношение к жертвам» и с особой жестокостью, используя различные тупые и острые предметы, в том числе дубинки и так называемые кастеты, нападали на выбранные цели.

Целью нападавших, по словам Важи Сирадзе, была «популяризация фашистской идеологии и усиление влияния неонацистской сети». Он отметил, что нападавшие «особенно жестоко расправлялись с теми, кто не разделял фашистскую идеологию».

Сирадзе утверждает, что помимо организации насилия, во время нападений «члены радикальных группировок грабили жертв и вымогали у них деньги». Кроме того, они снимали акты насилия, пыток, унижающих достоинство действий, а также физическое и психологическое давление:

«Фото и видеоматериалы они снимали на мобильные телефоны и целенаправленно публиковали на различных интернет-платформах», - говорит Важа Сирадзе.

По словам Сирадзе, следствие установило, что между различными неонацистскими группами существовали конфликты.

«На почве конфликта интересов и разногласий члены разных неонацистских группировок также жестоко расправлялись друг с другом», - заявил он.

По данным Министерство внутренних дел Грузии, по делам последних 13 задержанных в общей сложности проходят 10 пострадавших. Среди пострадавших – 2 несовершеннолетних.

Согласно следствию, при обысках личных и жилых помещений обвиняемых были изъяты: огнестрельное, пневматическое и холодное оружие; предметы с нацистской символикой; мобильные телефоны; маски; различная электронная техника.

Расследование ведётся по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых: «пытки, совершённые группой лиц в отношении несовершеннолетнего с осознанием этого»; «незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия»; «организация насилия»; «грабёж»; «вымогательство». Данные преступления предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

Сирадзе также сообщил, что ещё четырём лицам, уже находящимся в пенитенциарном учреждении, предъявлены дополнительные обвинения в «организации и участии в групповом насилии», все они уже отбывают наказание по другим статьям.