Мы не собираемся останавливаться и в 2026 году – Бидзина Иванишвили

Миллиардер, бывший премьер-министр и почётный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, распространил новогоднее обращение от своего имени и имени своей супруги Екатерины Хведелидзе, заявив, что не намерен «сдаваться» и в 2026 году.

В письме, опубликованном 31 декабря 2025 года на странице «Грузинской мечты» в социальной сети Facebook, Иванишвили пишет, что прошедший год был «насыщен вызовами и трудностями». Он вновь говорит о группе, «стремящейся к мировому господству»:

«Общество наглядно видело, как глобальная злая сила боролась против Грузии. Сила, обладающая нездоровыми амбициями мирового господства», - пишет он.

Иванишвили также подчеркивает, что «несмотря на тяжелейшие вызовы», власти «дали надлежащий ответ на все вызовы».

«Разумеется, мы не собираемся останавливаться и сдаваться и в 2026 году, потому что за нами стоит наша родина, наши семьи, наша культура и традиции, за нами стоят наши дети, поэтому пути к отступлению просто не существует», — пишет он.

В письме Иванишвили обращается к согражданам, в том числе проживающим в Грузии и «за пределами нашей страны». При этом с 2025 года граждане, находящиеся за рубежом, лишены права голоса без приезда в страну.

В 2025 году в Грузии резко усилились политические и институциональные процессы, которые, по оценкам местных и международных наблюдателей, правозащитных организаций, а также официальных структур Евросоюза, представляют собой беспрецедентный демократический откат для страны-кандидата.

Речь идёт о дальнейшем сосредоточении власти в руках правящей силы, системном ослаблении независимых институтов, давлении на СМИ и гражданское общество, признаках преследования политических оппонентов и применении закона по принципу избирательной справедливости.