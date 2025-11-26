«Крах диктатуры» - Паата Бурчуладзе о событиях 4 октября

«Сегодня я не могу подробно говорить о произошедшем, потому что после задержания я оторван от внешнего мира и лишён полной информации, но время, когда всё выяснится, скоро придёт», - один из организаторов акции 4 октября Паата Бурчуладзе комментирует события, развивавшиеся в тот день.

«Прошу обращаться к так называемой власти за ответом на то, что произошло у резиденции Атонели… Многим из вас было обидно, что мы не смогли полностью достичь цели, в том числе и мне. У резиденции на Атонели мы все знаем, какая провокация была устроена против нашего народа», - заявил он на заседании Тбилисского городского суда, состоявшемся 26 ноября.

Он также заявил, что 4 октября «состоялось мирное свержение», «и состоялось очень успешно на Национальном собрании, проходившем на площади Свободы и проспекте Руставели», и что «все мы можем гордиться достигнутым».

По его оценке, «на стотысячном народном собрании был оформлен абсолютный крах диктатуры («Грузинской Мечты»)».

«Мне предъявили абсурдные обвинения, будто я призывал людей к насилию. Всем ясно, для чего это делается – «Мечта» пытается объявить патриотизм преступлением, а своё поведение, то есть предательство родины, героизмом… Некоторые продажные или глупые политики пытаются очернить этот день. На самом деле, мы увидели, что у нас много патриотов, увлечённых людей. К сожалению и предателей у нас было предостаточно», — сказал Бурчуладзе.

26 ноября Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу десяти обвиняемым по делу о «мирном перевороте» 4 октября.

4 октября, в день местных выборов в Грузии, в столице прошёл митинг с требованием «мирного свержения власти». Граждане сначала собрались на площади Свободы, а затем переместились на площадь Атонели, где расположена администрация президента. Несколько человек прорвали железное ограждение и проникли во двор администрации. Оттуда их выдворила полиция.

МВД возбудило дело по четырём статьям Уголовного кодекса в связи с событиями, произошедшими в столице 4 октября:

317: Призыв к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти;

187: Повреждение или уничтожение имущества;

222: Захват или блокада объекта стратегического или особого значения;

225: Организация, руководство или участие в групповом насилии.

В ту же ночь были задержаны все пять организаторов митинга 4 октября: Паата Манджгаладзе, Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Лаша Беридзе. Все они были арестованы в качестве меры пресечения.

По данным на 16 октября, помимо пяти членов оргкомитета, полиция задержала ещё 41 человека.