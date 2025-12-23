НПО подытожила «год антиевропейского курса» «Грузинской мечты»

«41 шаг в сторону России — один год антиевропейского курса «Грузинской мечты» — неправительственная организация организация Transparency International – Грузия (TI) опубликовала новый отчет. НПО отмечает, что за последний год не только был остановлен процесс европейской интеграции Грузии, но и нанесён ущерб демократическому развитию общества, а идея государственной независимости Грузии оказалась под угрозой.
«Прошел один год с 28 ноября 2024 года, когда премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, вопреки воле большинства грузинского общества и в угоду России, публично заявил, что «Грузинская мечта» снимает с повестки дня вопрос начала переговоров о членстве в Европейском союзе», — говорится в документе.
Его авторы утверждают, что за год «Грузинская мечта», «узурпировавшая власть по итогам парламентских выборов 26 октября 2024 года», неоднократно демонстрировала гражданам Грузии и международному демократическому сообществу, что «она готова пойти на всё – подавлять свободную волю граждан, пытать свободолюбивых людей, ограничивать политический плюрализм и разрывать любые связи со стратегическими партнёрами Грузии, если это потребуется для сохранения власти «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили».
«На протяжении года «Грузинская мечта» методично осуществляет действия, вредящие государству и обществу, всё больше отдаляя систему государственного управления и законодательства от Европы и приближая её к России», — пишет TI и приводит перечень шагов, предпринятых «Грузинской мечтой» за последний год, целью которых, по мнению НПО, было отдаление страны от ЕС.
Антиевропейские политические решения
- Были сфальсифицированы и фактически не расследованы парламентские выборы октября 2024 года.
- Парламент был созван с нарушением закона. Первая сессия была проведена без ожидания решения Конституционного суда по искам о легитимности выборов и без распоряжения президента Саломе Зурабишвили. Президент, избранный при участии такого парламента, также является нелегитимным.
- Были разогнаны и подвергнуты пыткам мирные демонстранты, против них применялось химическое оружие, а лица, отдавшие и исполнившие незаконные приказы, не понесли наказания.
- В Грузии появились узники совести. Их аресты и судебные процессы не основаны на доказательствах и носят политически мотивированный характер.
- Большинство лидеров оппозиционных партий арестованы по политическим мотивам, против них возбуждены новые дела о «преступлениях против государства».
- Физические и словесные нападения на журналистов стали нормой.
- Приняты политические решения о преследовании НПО.
- Криминализирована гражданская солидарность: арестованы фонды взаимопомощи, расследуются факты помощи граждан друг другу.
- Создана временная парламентская следственная комиссия для уничтожения и запрета политических оппонентов («комиссия Цулукиани»), которая подорвала многопартийную систему и заняла коллаборационистскую позицию по войне 2008 года, приветствуемую исключительно Россией.
Антидемократические и ограничивающие свободы законы
- Принят «Акт о регистрации иностранных агентов», предусматривающий не только штрафы, но и лишение свободы для НПО и критически настроенных граждан.
- Изменения в закон «О грантах» фактически сделали невозможной работу НПО и оказание помощи гражданам без согласия правительства.
- Существенно ограничено право на собрания и манифестации: за выход на проезжую часть или ношение маски предусмотрен административный арест до 15 суток.
- Усилено преследование за критику власти, введены крупные штрафы и аресты за «оскорбление» должностных лиц.
- Ухудшено избирательное законодательство, усложнён мониторинг выборов, фактически запрещено голосование для эмигрантов, отменены реформы, согласованные при посредничестве ЕС.
- Ограничены гарантии свободы слова и выражения мнений, изменены нормы о клевете и защите источников информации.
- Приняты законы, резко ограничивающие свободу СМИ и иностранное финансирование, что особенно ударило по онлайн-медиа.
- Упрощена процедура запрета политических партий и введены механизмы политических запретов для их членов.
- В Конституционный суд подан иск о запрете трех основных оппозиционных партий – ЕНД, «Ахали» и «Лело».
- Упразднены гарантии для госслужащих, около 1500 человек уволены за выражение несогласия с антиевропейским курсом.
- Принят так называемый «офшорный закон», освобождающий активы из офшоров от налогообложения.
- Судебные заседания закрыты для общества и СМИ, ограничен доступ к судебным решениям.
- Парламент фактически утратил контроль над исполнительной властью.
- Так называемая «реформа образования» отдаляет Грузию от Болонского процесса и наносит удар по независимым университетам.
- Отменено участие НПО в процессе принятия публичных решений.
Структурные изменения в управлении
- Упразднён Совет национальной безопасности.
- Ликвидирована Специальная следственная служба.
- Упраздняется Антикоррупционное бюро.
- Ликвидируется Служба защиты персональных данных, которая была создана с целью сближения с законодательством Европейского союза.
- Упразднено Бюро государственной службы.
- Упразднена Служба разведки.
- В парламенте и местных органах власти упразднены советы по гендерному равенству.
- Закрыт Информационный центр по вопросам НАТО и ЕС.
Антиевропейская внешняя политика и интеграция в российское пространство
- Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» объявили врагами Европу, Соединённые Штаты Америки и демократические международные организации. Проводятся скоординированные атаки на западных партнёров и дезинформационные кампании с целью дискредитации Запада и Европы.
- США приостановили стратегическое партнёрство с Грузией. Это решение было обусловлено публичным заявлением правительства Бидзины Иванишвили о приостановке европейской интеграции, а также конкретными антидемократическими действиями, которые нарушили базовые принципы стратегического партнёрства.
- «Грузинская мечта» отказалась от западной бюджетной поддержки. Эта финансовая помощь должна была быть направлена на реализацию важных проектов для граждан Грузии.
- Персональные санкции со стороны западных стран приобрели масштабный характер.
- Правительство «Грузинской мечты» не участвует в европейских структурах. Оно отказалось от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы, «Евронесте» и других важных европейских платформах.
- Была создана пропагандистская машина антизападного типа по российскому образцу. Основным инструментом пропаганды является телекомпания «Имеди», финансируемая Бидзиной Иванишвили.
- Правительство «Грузинской мечты» развило стратегическое партнёрство с Китаем.
- Участие российского капитала в грузинской экономике увеличилось. В последние годы товарооборот с Россией вырос на 66%. Доля российского рынка в экспорте грузинского вина увеличилась до 67%. В январе–сентябре 2025 года в Грузию въехало рекордное количество туристов из России – 1,2 млн человек.
- В грузинский порт из России поступила нефть российской компании, владелец которой находится под санкциями. В настоящее время эта компания — «Русснефть» — находится под санкциями правительства Великобритании. По данным международных СМИ, 100 тысяч тонн сырой нефти были поставлены для переработки на недавно открытый Кулевский нефтеперерабатывающий завод.
В докладе TI также отмечается, что грузинское общество продолжает борьбу, «оно не желает жить в условиях российского авторитаризма и считает, что Грузия должна вернуться на путь европейского развития».
