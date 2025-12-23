НПО подытожила «год антиевропейского курса» «Грузинской мечты»

«41 шаг в сторону России — один год антиевропейского курса «Грузинской мечты» — неправительственная организация организация Transparency International – Грузия (TI) опубликовала новый отчет. НПО отмечает, что за последний год не только был остановлен процесс европейской интеграции Грузии, но и нанесён ущерб демократическому развитию общества, а идея государственной независимости Грузии оказалась под угрозой.

«Прошел один год с 28 ноября 2024 года, когда премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, вопреки воле большинства грузинского общества и в угоду России, публично заявил, что «Грузинская мечта» снимает с повестки дня вопрос начала переговоров о членстве в Европейском союзе», — говорится в документе.

Его авторы утверждают, что за год «Грузинская мечта», «узурпировавшая власть по итогам парламентских выборов 26 октября 2024 года», неоднократно демонстрировала гражданам Грузии и международному демократическому сообществу, что «она готова пойти на всё – подавлять свободную волю граждан, пытать свободолюбивых людей, ограничивать политический плюрализм и разрывать любые связи со стратегическими партнёрами Грузии, если это потребуется для сохранения власти «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили».

«На протяжении года «Грузинская мечта» методично осуществляет действия, вредящие государству и обществу, всё больше отдаляя систему государственного управления и законодательства от Европы и приближая её к России», — пишет TI и приводит перечень шагов, предпринятых «Грузинской мечтой» за последний год, целью которых, по мнению НПО, было отдаление страны от ЕС.

Антиевропейские политические решения

Были сфальсифицированы и фактически не расследованы парламентские выборы октября 2024 года.

Парламент был созван с нарушением закона. Первая сессия была проведена без ожидания решения Конституционного суда по искам о легитимности выборов и без распоряжения президента Саломе Зурабишвили. Президент, избранный при участии такого парламента, также является нелегитимным.

Были разогнаны и подвергнуты пыткам мирные демонстранты, против них применялось химическое оружие, а лица, отдавшие и исполнившие незаконные приказы, не понесли наказания.

В Грузии появились узники совести. Их аресты и судебные процессы не основаны на доказательствах и носят политически мотивированный характер.

Большинство лидеров оппозиционных партий арестованы по политическим мотивам, против них возбуждены новые дела о «преступлениях против государства».

Физические и словесные нападения на журналистов стали нормой.

Приняты политические решения о преследовании НПО.

Криминализирована гражданская солидарность: арестованы фонды взаимопомощи, расследуются факты помощи граждан друг другу.

Создана временная парламентская следственная комиссия для уничтожения и запрета политических оппонентов («комиссия Цулукиани»), которая подорвала многопартийную систему и заняла коллаборационистскую позицию по войне 2008 года, приветствуемую исключительно Россией.

Антидемократические и ограничивающие свободы законы

Принят «Акт о регистрации иностранных агентов», предусматривающий не только штрафы, но и лишение свободы для НПО и критически настроенных граждан.

Изменения в закон «О грантах» фактически сделали невозможной работу НПО и оказание помощи гражданам без согласия правительства.

Существенно ограничено право на собрания и манифестации: за выход на проезжую часть или ношение маски предусмотрен административный арест до 15 суток.

Усилено преследование за критику власти, введены крупные штрафы и аресты за «оскорбление» должностных лиц.

Ухудшено избирательное законодательство, усложнён мониторинг выборов, фактически запрещено голосование для эмигрантов, отменены реформы, согласованные при посредничестве ЕС.

Ограничены гарантии свободы слова и выражения мнений, изменены нормы о клевете и защите источников информации.

Приняты законы, резко ограничивающие свободу СМИ и иностранное финансирование, что особенно ударило по онлайн-медиа.

Упрощена процедура запрета политических партий и введены механизмы политических запретов для их членов.

В Конституционный суд подан иск о запрете трех основных оппозиционных партий – ЕНД, «Ахали» и «Лело».

Упразднены гарантии для госслужащих, около 1500 человек уволены за выражение несогласия с антиевропейским курсом.

Принят так называемый «офшорный закон», освобождающий активы из офшоров от налогообложения.

Судебные заседания закрыты для общества и СМИ, ограничен доступ к судебным решениям.

Парламент фактически утратил контроль над исполнительной властью.

Так называемая «реформа образования» отдаляет Грузию от Болонского процесса и наносит удар по независимым университетам.

Отменено участие НПО в процессе принятия публичных решений.

Структурные изменения в управлении

Упразднён Совет национальной безопасности.

Ликвидирована Специальная следственная служба.

Упраздняется Антикоррупционное бюро.

Ликвидируется Служба защиты персональных данных, которая была создана с целью сближения с законодательством Европейского союза.

Упразднено Бюро государственной службы.

Упразднена Служба разведки.

В парламенте и местных органах власти упразднены советы по гендерному равенству.

Закрыт Информационный центр по вопросам НАТО и ЕС.

Антиевропейская внешняя политика и интеграция в российское пространство

Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» объявили врагами Европу, Соединённые Штаты Америки и демократические международные организации. Проводятся скоординированные атаки на западных партнёров и дезинформационные кампании с целью дискредитации Запада и Европы.

США приостановили стратегическое партнёрство с Грузией. Это решение было обусловлено публичным заявлением правительства Бидзины Иванишвили о приостановке европейской интеграции, а также конкретными антидемократическими действиями, которые нарушили базовые принципы стратегического партнёрства.

«Грузинская мечта» отказалась от западной бюджетной поддержки. Эта финансовая помощь должна была быть направлена на реализацию важных проектов для граждан Грузии.

Персональные санкции со стороны западных стран приобрели масштабный характер.

Правительство «Грузинской мечты» не участвует в европейских структурах. Оно отказалось от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы, «Евронесте» и других важных европейских платформах.

Была создана пропагандистская машина антизападного типа по российскому образцу. Основным инструментом пропаганды является телекомпания «Имеди», финансируемая Бидзиной Иванишвили.

Правительство «Грузинской мечты» развило стратегическое партнёрство с Китаем.

Участие российского капитала в грузинской экономике увеличилось. В последние годы товарооборот с Россией вырос на 66%. Доля российского рынка в экспорте грузинского вина увеличилась до 67%. В январе–сентябре 2025 года в Грузию въехало рекордное количество туристов из России – 1,2 млн человек.

В грузинский порт из России поступила нефть российской компании, владелец которой находится под санкциями. В настоящее время эта компания — «Русснефть» — находится под санкциями правительства Великобритании. По данным международных СМИ, 100 тысяч тонн сырой нефти были поставлены для переработки на недавно открытый Кулевский нефтеперерабатывающий завод.

В докладе TI также отмечается, что грузинское общество продолжает борьбу, «оно не желает жить в условиях российского авторитаризма и считает, что Грузия должна вернуться на путь европейского развития».