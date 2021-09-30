На югоосетинской де-факто границе образовалась семикилометровая пробка

У погранично-таможенного поста «Нижний Зарамаг», на въезде в самопровозглашенную республику Южная Осетия со стороны Северной Осетии образовалась семикилометровая пробка. Очередь растет на протяжении трех суток из-за желания автомобилистов оформить ввоз для транспортных средств, зарегистрированных в Южной Осетии. При этом водители вынуждены ночевать в машинах на горной дороге, на которой уже выпал снег.

Как сообщили Кавказ.Реалии в пресс-службе североосетинского управления таможни, ажиотаж связан с тем, что 30 сентября истекает срок временного ввоза автомобилей, продленный 5 апреля решением совета Евразийской экономической комиссией в связи с пандемией.

При этом в социальных сетях автомобилисты выражают недовольство позицией югоосетинского президента Анатолия Бибилова, который ранее предупреждал о вероятном повышении таможенных пошлин, связывая это с повышением уровня жизни и зарплат в республике.

«Не думаю, что новые таможенные тарифы сильно увеличат доходную часть бюджета Южной Осетии, т.к. сомневаюсь, что значительная часть владельцев подержанных иномарок сможет позволить себе растаможку. Скорее, это делается под давлением таможенной службы и таможенного союза, которые, впрочем, делают свое дело: они стараются латать дыры, которыми пользовались люди. А у властей Южной Осетии нет такого лоббистского ресурса», – отметил в беседе с Кавказ.Реалии блогер Алик Пухаев, специализирующийся на финансово-экономической тематике.

Повышение таможенных тарифов ожидается в начале 2021 года: это может остановить массовую покупку подержанных иномарок владельцами южноосетинских паспортов. Вместе с тем, как рассказали Кавказ.Реалии автовладельцы, в законодательстве есть небольшая лазейка, которая позволит обойти предстоящее повышение тарифов: для этого необходимо нотариально оформить доверенность на близкого родственника, который ранее не оформлял ввоз транспортного средства.