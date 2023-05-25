«На пляжи – в Батуми, в Европу – через Кутаиси» – РИА Новости о Грузии

Одно из крупнейших государственных информационных агентств России, РИА Новости опубликовало статью о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией. В статье указано, что теперь «аэропорты Грузии станут удобным пересадочным хабом для путешествий в третьи страны».

«Так, из Кутаиси более 30 международных рейсов, причем часто — бюджетных. Купив билет за 21-50 евро, можно попасть в Польшу, ОАЭ, на Кипр, в Австрию, Грецию, Венгрию, Эстонию, Чехию, Италию, Бельгию, Германию», – сказано в статье.

По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, «Wizz Air предлагает из Кутаиси ряд интересных направлений, что делает аэропорт очень привлекательным для транзита».

«Плюсы — Кутаиси ближе, чем Стамбул или другой хаб, а также привлекательная ценовая политика венгерского лоукостера. Минусы — небольшая частота полетов. Но нельзя исключать, что спрос простимулирует предложение», — говорит эксперт.

Глава Space Travel и вице-президент Ассоциации Артур Мурадян говорит, что «появление в туристической повестке Грузии оказалось неожиданным, и это может преподнести сюрпризы». Сообщается, что компании уже формируют пакетные туры, включающие в себя отели в Батуми и Тбилиси, экскурсии и перелет.

При этом Мурадян считает, что важно «понизить градус политического давления» на грузинские власти, из-за которого многие туристы пока не решаются отправиться в Грузию на отдых.

Директор департамента рекламы и PR «Русского экспресса» Анна Филатовская заявила РИА Новости, что 70 процентов гостей интересует пляжный отдых в Грузии. Однако она говорит, что поклонникам «турецкого уровня» пляжного отдыха главный приморский курорт Грузии – Батуми – вряд ли понравится.

«Если в Турции вся жизнь проходит в отеле, то в Батуми – в городе», – говорит она, добавляя, что по активности Батуми ближе к Дубаю, чем к Кемеру или Аланье.

Филатовская говорит, что больше похож на Турцию курорт Кобулети – «там более спокойный отдых, отличные отели».