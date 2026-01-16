Второй год подряд Всемирный экономический форум в Давосе пройдет без премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Он накануне вернулся из Абу-Даби, где говорил о европейских устремлениях страны и её экономическом росте. Оппозиция разоблачает премьера, но сама не в состоянии преодолеть внутренний раскол

— Но в Давосе же будет и президент Трамп? — недоумевали журналисты в ответ на утверждения представителей правящей партии «Грузинской мечты» о том, что ежегодный Всемирный экономический форум — не такое уж важное событие и не стоит сокрушаться по поводу того, что туда во второй раз не пригласили премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

— Вы так говорите, как будто Трамп какой-то там… — раздражённо ответил вице-спикер парламента Гия Вольский журналистам. Так и не договорив, Вольский переключился на критику оппонентов власти.

«Среди наших так называемых оппонентов царит истерия: происходит что-то позитивное, публикуются хорошие рейтинги, инвестиционный климат в Грузии оценивается как отличный. Они впадают в истерику и присылают своих журналистов, и эти журналисты начинают спрашивать, почему он [премьер Кобахидзе] туда не поехал…» — сердился вице-спикер Вольский.

Его однопартиец, глава парламентского комитета по процедурным вопросам, Ираклий Кадагишвили, раскритиковав критиков «Грузинской мечты», поиронизировал, отвечая на вопрос, почему грузинских лидеров не пригласили в Давос:

«Здесь две причины: во-первых, мы хотим установить мир и положить конец войне, а во-вторых, мы не поддерживаем присоединение Гренландии к США», — смеясь, сказал Кадагишвили и удалился.

У оппозиции другая версия. Комментируя заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Абу-Даби, представитель «Сильной Грузии — Лело» Тазо Датунашвили заметил, что грузинским властям нечего делать на таком респектабельном европейском мероприятии.

«Компульсивных аферистов вроде Кобахидзе, которые лгут, где бы они ни находились, в зависимости от местной конъюнктуры, не приглашают на важные мероприятия, подобные Давосу. Никто не поверит Кобахидзе в Давосе, что в стране необычайный экономический рост, что он и Бидзина Иванишвили — волшебники мировой торговли и вывели Грузию на новые показатели. Сегодня Грузия для мировой экономики представляет собой страну, которая помогает врагу мирового порядка — России — уклоняться от санкций, торгует с Ираном», — заявил Датунашвили.

По мнению Георгия Бутикашвили, члена Коалиции за перемены, неучастие Грузии в форуме в Давосе является ещё одним явным признаком международной изоляции страны.

«В этом году форуму уделяется особое внимание, поскольку в нём также принимает участие президент США Дональд Трамп. Происходят изменения в мировой повестке дня с точки зрения геополитики. Грузия с правительством Кобахидзе и Иванишвили, полностью изолирована, и тот факт, что Грузию во второй раз не пригласили на Давосский форум, является подтверждением этой изоляции. «Грузинская мечта» сделала выбор, она сделала выбор в Ашхабаде, когда появилась на мирном форуме Путина. Помимо Грузии, примечательно также, что не приглашены Россия, не приглашён Иран», — отметил Бутикашвили.

Последний раз на уровне премьер-министра Грузию в Давосе представлял в 2024 году Ираклий Гарибашвили — за месяц до отставки. Сейчас он в тюрьме, осуждён за сокрытие доходов.

56-я по счёту ежегодная встреча Всемирного экономического форума (ВЭФ) состоится в этом году в Давосе с 19 по 23 января и соберёт ведущих политических лидеров, представителей бизнеса и гражданского общества со всего мира. Тема встречи в этом году — «Дух диалога».

По мнению грузинских наблюдателей, быть представленным на таком мероприятии, тем более там, где будет американский президент Трамп, было бы хорошей возможностью для грузинских властей наладить отношения с западными партнёрами. Но «Грузинская мечта» пока такой готовности не демонстрирует.

На фоне отдаления страны от Запада ещё более безвыходной многим кажется внутриполитическая ситуация в Грузии. Со дня на день тюрьму покинут несколько оппозиционных лидеров, однако ожиданий того, что ситуация может измениться к лучшему, нет. Оппозиционные силы остаются разобщенными. Прозападные акции протеста продолжаются каждый день, но ни одна политическая сила так и не смогла возглавить движение с чётким планом.

Поводом для раздора стала и уплата лидером «Гирчи — больше свободы» Зурабом Джапаридзе залога в размере 30 тысяч лари, чтобы вновь не оказаться за решёткой.

«У наших коллег, включая Зуру Джапаридзе и других, было другое мнение по поводу идеи освобождения под залог», — заявил Григол Гегелия в программе «360 градусов» телеканала «Палитраньюс». — Те же самые люди несколько месяцев назад критиковали и проклинали лидеров «Лело» Хазарадзе — Джапаридзе за то, что они платят залог, называя это сделкой с системой. Но оказалось, что залог стал необходимым условием для борьбы. Вот как всё изменилось. Мы должны победить Бидзину Иванишвили, и, конечно же, здесь нет места обидам», — добавил оппозиционер Гегелия.

Между тем обиду в оппозиции не могут преодолеть и по отношению к лидерам «Лело» и «Нацдвижения», прежде всего, Михаилу Саакашвили. Они претендуют на лидерство в оппозиции, каждый раз выдвигая свои, неприемлемые для остальных условия.

Подписывайтесь на нас в соцсетях