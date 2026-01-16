Accessibility links

У Давоса есть вопросы

Второй год подряд Всемирный экономический форум в Давосе пройдет без премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Он накануне вернулся из Абу-Даби, где говорил о европейских устремлениях страны и её экономическом росте. Оппозиция разоблачает премьера, но сама не в состоянии преодолеть внутренний раскол

— Но в Давосе же будет и президент Трамп? — недоумевали журналисты в ответ на утверждения представителей правящей партии «Грузинской мечты» о том, что ежегодный Всемирный экономический форум — не такое уж важное событие и не стоит сокрушаться по поводу того, что туда во второй раз не пригласили премьер-министра Ираклия Кобахидзе.
— Вы так говорите, как будто Трамп какой-то там… — раздражённо ответил вице-спикер парламента Гия Вольский журналистам. Так и не договорив, Вольский переключился на критику оппонентов власти.

«Среди наших так называемых оппонентов царит истерия: происходит что-то позитивное, публикуются хорошие рейтинги, инвестиционный климат в Грузии оценивается как отличный. Они впадают в истерику и присылают своих журналистов, и эти журналисты начинают спрашивать, почему он [премьер Кобахидзе] туда не поехал…» — сердился вице-спикер Вольский.

Его однопартиец, глава парламентского комитета по процедурным вопросам, Ираклий Кадагишвили, раскритиковав критиков «Грузинской мечты», поиронизировал, отвечая на вопрос, почему грузинских лидеров не пригласили в Давос:

Президент США Дональд Трамп в прошлом году к участникам ВЭФ в Давосе обратился по видеосвязи, 23 января 2025 г.
«Здесь две причины: во-первых, мы хотим установить мир и положить конец войне, а во-вторых, мы не поддерживаем присоединение Гренландии к США», — смеясь, сказал Кадагишвили и удалился.

У оппозиции другая версия. Комментируя заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Абу-Даби, представитель «Сильной Грузии — Лело» Тазо Датунашвили заметил, что грузинским властям нечего делать на таком респектабельном европейском мероприятии.

«Компульсивных аферистов вроде Кобахидзе, которые лгут, где бы они ни находились, в зависимости от местной конъюнктуры, не приглашают на важные мероприятия, подобные Давосу. Никто не поверит Кобахидзе в Давосе, что в стране необычайный экономический рост, что он и Бидзина Иванишвили — волшебники мировой торговли и вывели Грузию на новые показатели. Сегодня Грузия для мировой экономики представляет собой страну, которая помогает врагу мирового порядка — России — уклоняться от санкций, торгует с Ираном», — заявил Датунашвили.

По мнению Георгия Бутикашвили, члена Коалиции за перемены, неучастие Грузии в форуме в Давосе является ещё одним явным признаком международной изоляции страны.

«В этом году форуму уделяется особое внимание, поскольку в нём также принимает участие президент США Дональд Трамп. Происходят изменения в мировой повестке дня с точки зрения геополитики. Грузия с правительством Кобахидзе и Иванишвили, полностью изолирована, и тот факт, что Грузию во второй раз не пригласили на Давосский форум, является подтверждением этой изоляции. «Грузинская мечта» сделала выбор, она сделала выбор в Ашхабаде, когда появилась на мирном форуме Путина. Помимо Грузии, примечательно также, что не приглашены Россия, не приглашён Иран», — отметил Бутикашвили.

Ираклий Гарибашвили в Давосе, 18.01.2024
Последний раз на уровне премьер-министра Грузию в Давосе представлял в 2024 году Ираклий Гарибашвили — за месяц до отставки. Сейчас он в тюрьме, осуждён за сокрытие доходов.

56-я по счёту ежегодная встреча Всемирного экономического форума (ВЭФ) состоится в этом году в Давосе с 19 по 23 января и соберёт ведущих политических лидеров, представителей бизнеса и гражданского общества со всего мира. Тема встречи в этом году — «Дух диалога».

По мнению грузинских наблюдателей, быть представленным на таком мероприятии, тем более там, где будет американский президент Трамп, было бы хорошей возможностью для грузинских властей наладить отношения с западными партнёрами. Но «Грузинская мечта» пока такой готовности не демонстрирует.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) с премьер-министром Грузии Биздиной Иванишвили во время панельной дискуссии на ежегодном заседании Всемирного экономического форума, Давос, 23 января 2013 года.
На фоне отдаления страны от Запада ещё более безвыходной многим кажется внутриполитическая ситуация в Грузии. Со дня на день тюрьму покинут несколько оппозиционных лидеров, однако ожиданий того, что ситуация может измениться к лучшему, нет. Оппозиционные силы остаются разобщенными. Прозападные акции протеста продолжаются каждый день, но ни одна политическая сила так и не смогла возглавить движение с чётким планом.

Поводом для раздора стала и уплата лидером «Гирчи — больше свободы» Зурабом Джапаридзе залога в размере 30 тысяч лари, чтобы вновь не оказаться за решёткой.

«У наших коллег, включая Зуру Джапаридзе и других, было другое мнение по поводу идеи освобождения под залог», — заявил Григол Гегелия в программе «360 градусов» телеканала «Палитраньюс». — Те же самые люди несколько месяцев назад критиковали и проклинали лидеров «Лело» Хазарадзе — Джапаридзе за то, что они платят залог, называя это сделкой с системой. Но оказалось, что залог стал необходимым условием для борьбы. Вот как всё изменилось. Мы должны победить Бидзину Иванишвили, и, конечно же, здесь нет места обидам», — добавил оппозиционер Гегелия.

Между тем обиду в оппозиции не могут преодолеть и по отношению к лидерам «Лело» и «Нацдвижения», прежде всего, Михаилу Саакашвили. Они претендуют на лидерство в оппозиции, каждый раз выдвигая свои, неприемлемые для остальных условия.

