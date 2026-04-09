Начальнику СГБ Грузии в шестой раз за 7,5 месяцев повысили звание

Начальнику Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Мамуке Мдинарадзе присвоено звание полковника государственной безопасности. Приказ об очередном повышении подписал премьер-министр правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

«Начальнику Службы государственной безопасности, подполковнику государственной безопасности Мамука Мдинарадзе, досрочно присвоить очередное высшее специальное звание – полковник государственной безопасности», - говорится в распоряжении.

Это не первый случай, когда Кобахидзе присваивает Мдинарадзе специальные звания и повышает его статус. Например, в декабре прошлого года за два дня он получил сразу два звания:

3 сентября 2025 года, ему было присвоено звание лейтенанта государственной безопасности

23 октября – старшего лейтенанта.

25 декабря он получил звание капитана государственной безопасности;

26 декабря – звание майора государственной безопасности.

9 марта 2026 года – звание подполковника государственной безопасности.

За последние 10 лет «Грузинская мечта» в четвёртый раз сменила руководителя СГБ. Мамука Мдинарадзе был назначен на эту должность 3 сентября 2025 года. Его кандидатуру поддержали 85 депутатов, против не выступил никто.

С парламентских выборов 2016 года Мамука Мдинарадзе был депутатом парламента всех созывов. После 2016 года Мдинарадзе в основном занимал должность лидера парламентского большинства «Грузинской мечты». В течение определённого периода он также был вице-спикером парламента.

Он был одним из ключевых спикеров «Грузинской мечты» по темам так называемой «глобальной партии войны», «глубинного государства» и возможного втягивания Грузии в войну. На брифингах в парламенте он часто вступал в споры с критически настроенными СМИ и резко выступал против «радикальной оппозиции». Он также был одним из первых, кто открыто выступил против международных партнёров. В июне 2022 года Мдинарадзе заявлял, что европейские парламентарии якобы хотят открыть в Грузии «второй фронт». С тех пор его обвинения усилились, а круг адресатов расширился.

До избрания в парламент Мамука Мдинарадзе в разное время работал следователем, адвокатом, председателем «Альянса адвокатов», президентом «Паралимпийского фонда Грузии»; в 2014 году основал НПО «Центр мониторинга права», а в 2015 году – ООО «Мдинарадзе и партнёры адвокаты».

Мамука Мдинарадзе был избран на должность сроком на шесть лет. До него Службой государственной безопасности в течение пяти месяцев руководил Анри Оханашвили, который также был избран на этот пост на шестилетний срок. 1 октября Мамука Мдинарадзе в статусе нового главы СГБ дал первое эксклюзивное интервью проправительственному телеканалу «Имеди». Основной темой интервью стали заявления о якобы планируемом оппозиционными группами «мирном свержении» 4 октября.