Нарек Карапетян считает, что Иванишвили встретился бы с его дядей, а Пашиняна «игнорирует»

Племянник российского миллиардера и армянского оппозиционера Самвела Карапетяна — Нарек Карапетян — прокомментировал встречу почётного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Вечером 6 апреля 2026 года Карапетян опубликовал фотографию, сделанную несколькими часами ранее в Тбилиси. На снимке запечатлены Бидзина Иванишвили и его гость — президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Нарек Карапетян назвал Иванишвили «лидером ближайшего соседа» Армении и написал:

«Знаете, когда мы поймём, что у нас есть сильная дипломатия и сильные руководители? Когда лидер нашего ближайшего соседа перестанет игнорировать нашего премьер-министра и, наконец, согласится встретиться с ним».

По его словам, Самвел Карапетян — человек, с которым Иванишвили «с удовольствием встретился бы»:

«Уверен, что он с радостью встретился бы с Самвелом Карапетяном, чтобы обсудить, как развивать Армению и Грузию», — написал он.

Ильхам Алиев прибыл в Грузию 6 апреля. После встреч с президентом и премьер-министром он также встретился с Бидзиной Иванишвили.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий этот пост с мая 2018 года, ни разу не встречался с Иванишвили. Последний раз он посещал Тбилиси 4 марта.

В период правления Пашиняна Армения ведёт активную внешнюю политику. Он регулярно встречается как с региональными, так и с мировыми лидерами. В частности, неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным, руководством Ирана, а также в 2025 году — с президентом США Дональдом Трампом. В феврале 2026 года он принимал в Ереване вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Кто такие Нарек и Самвел Карапетяны

Нарек Карапетян — первый номер избирательного списка партии «Сильная Армения», основанной в 2025 году, на парламентских выборах 7 июня 2026 года.

На этих выборах Европейский союз направляет в Армению «гибридную группу быстрого реагирования» для помощи в противодействии иностранным информационным манипуляциям и вмешательству.

Неофициальным лидером партии является его дядя — Самвел Карапетян, гражданин России, состояние которого оценивается примерно в 5 миллиардов долларов США.

Самвел Карапетян находится под стражей с июня 2025 года. Ему предъявлены обвинения в попытке захвата власти и отмывании денег. С тех пор он практически постоянно содержится под арестом, за исключением двухнедельного периода домашнего ареста на новогодние праздники.

Сигнал Путина Пашиняну

Именно Самвела Карапетяна, вероятно, имел в виду президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 1 апреля.

В присутствии СМИ Путин предупредил армянского премьера о недопустимости запрета на участие в будущих парламентских выборах для оппозиционных партий и политиков, которых он охарактеризовал как «пророссийские».

«Некоторые, я знаю, находятся в местах лишения свободы, несмотря на то что у них есть российский паспорт», — сказал Путин, фактически намекнув на Самвела Карапетяна.

Пашинян в ответ заявил, что, согласно Конституции Армении, лица с двойным гражданством, такие как Карапетян, не могут занимать пост премьер-министра или даже быть депутатами парламента.

На следующий день Пашинян предположил, что Путин мог не знать об этом конституционном ограничении.

Партия «Сильная Армения» заявляет своей целью победу на парламентских выборах и приведение Самвела Карапетяна к посту премьер-министра — не напрямую.

Согласно плану партии, Нарек Карапетян должен возглавить переходный период, пока парламент не внесёт изменения в Конституцию, что позволит избрать Самвела Карапетяна премьером.

Опросы общественного мнения показывают, что партия пока далека от этой цели. По данным исследования Международного республиканского института (IRI), опубликованного в марте 2026 года (1506 респондентов):

29% готовы проголосовать за партию Пашиняна «Гражданский договор»;

«Сильная Армения» набирает 11%;

на третьем месте — «Альянс Армении» экс-президента Роберта Кочаряна и партии «Дашнакцутюн» с 4%;

28% опрошенных не определились с выбором.

