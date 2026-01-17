Ника Эгадзе выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию

Грузинский фигурист Ника Эгадзе стал победителем чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в британском Шеффилде. Он принёс Грузии вторую золотую медаль этого европейского первенства — первую ранее завоевали Лука Берулава и Анастасия Метелкина в парном катании.

По сумме короткой и произвольной программ Эгадзе набрал 273,00 балла.

Серебряную медаль завоевал итальянец Маттео Риццо (256,37 балла), а бронза досталась чешскому фигуристу Георгию Рештенко (238,27 балла).

23-летний Эгадзе тренируется у российского специалиста Этери Тутберидзе. Медаль чемпионата Европы стала самым значимым достижением в его карьере.

Важные победы грузинских фигуристов одержаны в преддверии зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

Выступающая за Грузию Анастасия Губанова, завоевавшая золото чемпионата Европы в 2023 году, на нынешнем турнире заняла пятое место в соревнованиях одиночниц.

Впереди соревнования в танцах на льду — произвольный танец. После ритм-танца дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, занимают пятое место.

Первые медали в копилку Грузии на чемпионатах Европы принесла Элене Гедеванишвили в женском одиночном катании — в 2010 и 2012 годах она стала бронзовой призёркой. В 2023 году Анастасия Губанова, ранее представлявшая Россию, завоевала для Грузии первое в истории золото чемпионата Европы. В сезонах 2024–2025 годов она также стала обладательницей серебряных медалей европейских первенств. В 2026 году два золотых комплекта наград для Грузии принесли Ника Эгадзе в мужском одиночном катании, а также Лука Берулава и Анастасия Метелкина в парном катании. Пока грузинские фигуристы ни разу не занимали призовых мест на чемпионатах мира и зимних Олимпийских играх.