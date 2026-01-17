Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Ника Эгадзе выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию

Ника Эгадзе
Ника Эгадзе

Грузинский фигурист Ника Эгадзе стал победителем чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в британском Шеффилде. Он принёс Грузии вторую золотую медаль этого европейского первенства — первую ранее завоевали Лука Берулава и Анастасия Метелкина в парном катании.

По сумме короткой и произвольной программ Эгадзе набрал 273,00 балла.
Серебряную медаль завоевал итальянец Маттео Риццо (256,37 балла), а бронза досталась чешскому фигуристу Георгию Рештенко (238,27 балла).

23-летний Эгадзе тренируется у российского специалиста Этери Тутберидзе. Медаль чемпионата Европы стала самым значимым достижением в его карьере.

Важные победы грузинских фигуристов одержаны в преддверии зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

Выступающая за Грузию Анастасия Губанова, завоевавшая золото чемпионата Европы в 2023 году, на нынешнем турнире заняла пятое место в соревнованиях одиночниц.

Впереди соревнования в танцах на льду — произвольный танец. После ритм-танца дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, занимают пятое место.

Первые медали в копилку Грузии на чемпионатах Европы принесла Элене Гедеванишвили в женском одиночном катании — в 2010 и 2012 годах она стала бронзовой призёркой. В 2023 году Анастасия Губанова, ранее представлявшая Россию, завоевала для Грузии первое в истории золото чемпионата Европы. В сезонах 2024–2025 годов она также стала обладательницей серебряных медалей европейских первенств. В 2026 году два золотых комплекта наград для Грузии принесли Ника Эгадзе в мужском одиночном катании, а также Лука Берулава и Анастасия Метелкина в парном катании. Пока грузинские фигуристы ни разу не занимали призовых мест на чемпионатах мира и зимних Олимпийских играх.

Форум

XS
SM
MD
LG