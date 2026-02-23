Нике Гварамия установлен залог в размере 30 000 лари по делу о «саботаже»

Одному из лидеров «Коалиции за перемены» Нике Гварамия избрана мера пресечения в виде залога в размере 30 000 лари по «делу о саботаже». Решение было принято 23 февраля на закрытом заседании судьёй Тбилисского городского суда Тамар Махароблидзе. Гварамия также запрещено пересекать границу без уведомления следственных органов, у него изъят паспорт.

Как заявил оппозиционер до начала заседания, он намерен внести назначенную сумму залога. По этому же делу аналогичный залог – 30 000 лари, назначен оппозиционерам Зурабу Джапаридзе и Георгию Вашадзе, тогда как Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе обязали внести залог в размере 1 миллиона лари.

На заседании не присутствовали находящиеся под стражей Ника Мелия и Элене Хоштария («Коалиция За перемены»). Также отсутствовал освобождённый под залог Мамука Хазарадзе («Сильная Грузия – Лело»).

В чём обвиняют политиков

После начала войны в Украине Элене Хоштария, Зураб (Гирчи) Джапаридзе и Георгий Вашадзе, по версии следствия, «с целью создания искусственных оснований для введения международных санкций» передавали представителям других государств информацию об импорте нефтепродуктов, «о якобы имеющейся или вымышленном положении в военной сфере», а также о том, что «воздушное пространство Грузии якобы использовалось для поставок иранских боевых дронов в Российскую Федерацию».

Также утверждается, что они передавали представителям иностранных государств данные о лицах, занятых на государственной службе, в результате чего «различные страны ввели санкции в отношении около 300 граждан Грузии, включая политических должностных лиц, госслужащих и отдельных бизнесменов».

Зураб Джапаридзе, Георгий Вашадзе, Элене Хоштария, Ника Гварамия, Ника Мелия, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе после выборов 2024 года, «под предлогом сфальсифицированных выборов», по версии обвинения, «начали активные действия по радикализации процессов на улице».

Михаил Саакашвили, согласно обвинению, через публикации и видеобращения в социальных сетях, распространявшиеся в СМИ, «публично призывал сторонников к противоправным и насильственным действиям».

Политикам предъявлены обвинения по четырём статьям Уголовного кодекса:

Михаилу Саакашвили – по статье 317 (призывы к свержению государственной власти, до 3 лет лишения свободы);

Зурабу Джапаридзе и Георгию Вашадзе – по статье 318 (саботаж, от 2 до 4 лет лишения свободы) и статье 319 (содействие враждебной деятельности иностранному государству, от 7 до 15 лет лишения свободы);

Элене Хоштария – по статье 318 (саботаж), статье 319 (содействие враждебной деятельности иностранному государству) и статье 321 (финансирование или поддержка деятельности, направленной против конституционного строя, от 6 до 10 лет лишения свободы);

Нике Гварамия, Нике Мелия, Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе – по статье 318 (саботаж).

Оппозиционные политики считают обвинения абсурдными и заявляют, что материалы дела не содержат никаких доказательств.