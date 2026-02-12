Осуждённый на 8 месяцев оппозиционер Ника Гварамия вышел на свободу

Лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия покинул пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. 12 февраля истек назначенный ему судом 8-месячный срок лишения свободы.

1 июля 2025 года Ника Гварамия был заключен под стражу за неявку на заседание временной следственной комиссии парламента. Ему было предъявлено обвинение по статье 349 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за неисполнение требования комиссии.

В качестве меры пресечения ему был назначен залог в размере 30 000 лари, который он не выплатил в установленный срок. После его истечения залог был заменён на лишение свободы. На судебное заседание он не явился и самостоятельно прибыл к руставской тюрьме.

В заключении по той же статье всё ещё находятся два оппозиционера – Ника Мелия и Ираклий Окруашвили. При этом Мелия позднее был приговорён к полутора годам лишения свободы по делу об оскорблении судьи.

Окруашвили получил семь лет лишения свободы по делу об убийстве Буты Робакидзе, совершённом в 2004 году: его признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями.

Официальной целью парламентской комиссии под руководством Теи Цулукиани было расследование преступлений, совершённых в период правления предыдущего правительства. Позднее её мандат был расширен и распространён на события после 2012 года, в том числе на рассмотрение вопроса об ответственности бывшего премьер-министра, перешедшего в оппозицию, Георгия Гахария — за установку полицейского поста в селе Чорчана в 2019 году и разгон митинга 20 июня 2019 года.