Сделка со следствием вместо 11 лет тюрьмы и новый допрос бывшего высокопоставленного чиновника — в один день в Грузии стало известно сразу о двух резонансных событиях. Георгия Бачиашвили, «личного финансиста» олигарха Бидзины Иванишвили освободили из заключения, а бывший министр экономики Леван Давиташвили после допроса в СГБ покинул страну, заявив, что отправился в заранее запланированную рабочую поездку. В совокупности эти события усилили в обществе ощущение, что в стране продолжается перераспределение политического и финансового влияния, а границы между правосудием и политическими решениями становятся все более размытыми.

Цена свободы

В день своего 70-летия основатель правящей партии «Грузинская мечта» и миллиардер Бидзина Иванишвили мог получить один из самых крупных «подарков» в новейшей истории страны — более полумиллиарда долларов.

Такие предположения появились после освобождения из тюрьмы его бывшего «личного финансиста» Георгия Бачиашвили. Он вышел на свободу 18 февраля в рамках процессуального соглашения — после признания вины и возмещения ущерба Бидзине Иванишвили. Речь, по версии следствия, о принадлежащих олигарху до 9 тысяч биткоинов (по разным оценкам это составляет более 600 миллионов долларов). Для многих эта ситуация стала подтверждением старого принципа: кто посадил, тот и выпускает.

Освобождение Бачиашвили стало для многих неожиданным. Во время судебных процессов он неоднократно называл себя «личным узником» Иванишвили. Уголовное дело было возбуждено еще в 2023 году на основании заявления Бидзины Иванишвили. В том же году по этому делу Бачиашвили был назначен судом залог в 2 500 000 лари в качестве меры пресечения. Ему было запрещено пересекать государственную границу без предварительного разрешения стороны обвинения, его также обязали сдать следственным органам свои грузинский и российский паспорта.

Спустя год, 6 марта 2024 года прокуратура потребовала изменить меру пресечения на заключение под стражу. Суд ходатайство удовлетворил. Но на этот момент Бачиашвили уже не находился в стране, он тайно покинул Грузию и какое-то время предположительно находился в ОАЭ.

27 мая 2024-го Служба государственной безопасности заявила о его задержании вблизи «зеленой зоны» границы. По версии прокуратуры, он незаконно пересек границу с Арменией, чтобы попасть в Грузию. Сам же Бачиашвили на судебном заседании заявил, что его «похитили» из-за границы, после чего двое суток перевозили с завязанными глазами, а затем доставили самолетом в Грузию. 30 сентября его признали виновным в незаконном пересечении границы и приговорили к 4,5 годам лишения свободы. А 10 марта 2025 года суд приговорил его к 11 годам лишения свободы за присвоение крупной суммы криптовалюты и легализацию незаконных доходов.

В интервью различным СМИ Бачиашвили утверждал, что конфликт с Иванишвили начался после его отказа участвовать в «антизападных нарративах и пропаганде». По его словам, после этого отношение к нему изменилось, а впоследствии вылилось в политическое преследование.

В итоге Бачиашвили фактически провел в заключении 8 месяцев и 3 недели. Затем, как сообщили грузинской службе Радио Свобода в прокуратуре, было заключено процессуальное соглашение: он признал вину, сотрудничал со следствием и возместил ущерб. Суд назначил один год условного срока, из которых девять месяцев зачли, как уже отбытые. Таким образом, под условным наказанием ему предстоит провести около трех месяцев. Также был назначен штраф в размере 50 000 лари.

Кроме того, между Иванишвили и Бачиашвили достигнуто отдельное гражданское соглашение о сумме компенсации. Его условия не разглашаются. Адвокат Иванишвили Темо Циквадзе подтвердил, что документ «охватывает все необходимые вопросы».

«Оно включает все, что требуется», — заявил Циквадзе в комментарии «Интерпрессньюс».

Остается неизвестным, была ли возвращена вся сумма в биткоинах или стороны договорились о других условиях.

Дело против семьи

Адвокат Бачиашвили Леван Махашвили также заявил о прекращении уголовного преследования родителей Бачиашвили.

«На данный момент не существует ни одного дела против Георгия Бачиашвили или членов его семьи», — заявил адвокат в интервью «ТВ Пирвели».

Ранее, в сентябре 2025 года, прокуратура обвиняла родителей Бачиашвили в содействии легализации средств, полученных преступным путем. По версии следствия, с 2017 по 2023 год Бачиашвили с помощью родителей «занимался легализацией доходов, полученных преступным путем», то есть фактически вовлек их в свои преступные действия. Речь идет о сумме почти в 3 млн долларов и более 1 млн лари — по версии следствия это часть из незаконно присвоенных им около 9 тысяч биткоинов.

Семья Бачиашвили называла эти обвинения способом давления на заключенного.

Адвокат Леван Махашвили отметил, что теперь, даже имея условный срок его клиент имеет право покинуть страну после прохождения соответствующих процедур, однако пока таких планов у Бачиашвили, по его словам, нет.

«Это не государство, а ларек Бидзины»

Власти Грузии категорически отвергают утверждения о политической подоплеке дела Георгия Бачиашвили. Представитель правящей партии «Грузинская мечта» Тенгиз Шарманашвили заявил, что Бачиашвили предлагали заключить процессуальное соглашение еще до вынесения приговора. Однако, по его словам, тогда тот рассчитывал на внешнее влияние на грузинскую судебную систему и надеялся избежать обвинительного приговора.

«Когда он убедился и осознал, что никакое внешнее вмешательство не сможет повлиять на грузинское правосудие и заставить его признать, что преступления не было, он, видимо, согласился на первоначальное предложение. Было бы лучше, если бы он понял это раньше», — заявил Тенгиз Шарманашвили журналистам.

Председатель парламентского комитета по правам человека Рати Ионатамишвили считает, что после признания Бачиашвили вины логично ожидать извинений от тех, кто, по его мнению, использовал это дело для политических спекуляций.

«Они не смогут уйти от этой ответственности, соответственно, им придется извиниться перед грузинским обществом за клевету и фактическую ложь», — заявил Ионатамишвили.

Однако именно резкая смена ситуации — от 11 лет лишения свободы к фактическим трем месяцам условного срока — лишь подкрепляет аргументы оппонентов власти относительно политизированности дела, говорят наблюдатели. Освобождение Бачиашвили воспринимается ими не как стандартная юридическая процедура, а как признак решения, принятого вне судебного процесса.

Философ Леван Гамбашидзе указывает на контраст с другими делами и двойные стандарты грузинского правосудия. В 2024 году активисты Омар Окрибелашвили и Саба Мепаришвили получили по три года лишения свободы за повреждение металлического барьера у парламента стоимостью 400 лари во время акции против закона об «иностранных агентах». Несмотря на возмещение ущерба, приговор остался в силе.

«Если уплата суммы отменяет преступление, то и ребята заплатили бы эти 400 лари и вышли бы на свободу. Если нет, тогда почему выпустили Бачиашвили после выплаты суммы? Преступление отменилось? Незаконное пересечение границы больше не считается преступлением? Финансовые махинации? С каких это пор возмещение ущерба отменяет преступление, если судебное решение о виновности уже вступило в силу? Такое государство — не государство. Это ларек Бидзины. Человек отменил государство, а его еще называют государственным деятелем», — пишет Гамбашидзе в Facebook.

Адвокат задержанных на проевропейских акциях Омар Пурцеладзе поставил под сомнение саму природу уголовного преследования Бачиашвили. По его мнению, освобождение подтверждает, что дела против него и его семьи изначально не преследовали цель правосудия.

«Соответственно, это является еще одним подтверждением и доказательством инструментального использования прокуратуры и всей судебной системы в рамках антидемократической практики», — пишет он.

Политолог Гия Хухашвили предполагает, что Георгий Бачиашвили пошел на компромисс, осознав бесперспективность сопротивления. По его мнению, бывший финансист Иванишвили на протяжении долгого времени надеялся на урегулирование вопроса, а «когда надежда иссякла, он сломался».

«Он понимал, что власть никогда бы его не выпустила, что ему «пришивали» бы все новые и новые дела. Поэтому он пошел на сделку. Цель его ареста с самого начала, вероятно, не заключалась ни в тюремном заключении как таковом, ни в политическом преследовании, а мотив был очень банальный: деньги. Похоже, деньги у него «выжали» и необходимость держать его в тюрьме исчезла», — заявил Хухашвили в программе «360 градусов» на PalitraNews.

Допрос экс-министра и его отъезд

На фоне продолжающейся серии допросов бывших высокопоставленных представителей «Грузинской мечты» 18 февраля стало известно, что экс-министр экономики и бывший вице-премьер Леван Давиташвили выехал за границу после допроса в Антикоррупционном агентстве СГБ. В последние месяцы подобные вызовы на допрос для ряда бывших чиновников заканчивались задержаниями и предъявлением обвинений.

Сам Давиташвили, который сегодня занимает пост главы наблюдательного совета компании Black Sea Petroleum, отверг связь между допросом и отъездом. В комментарии изданию bm.ge он заявил, что речь идет о заранее запланированной рабочей командировке:

«Мне регулярно приходится совершать рабочие визиты, почти каждую неделю, и сейчас у меня также был запланирован визит. В конце недели возвращаюсь, на следующей неделе снова предстоит поездка… Это и есть реальная информация».

В беседе с другими СМИ он подчеркнул, что не видит оснований для своего задержания.

По словам Давиташвили, во время допроса в СГБ обсуждались вопросы поставок газа через территорию Грузии из Азербайджана в ЕС, возможные риски для страны и условия действующих контрактов. На допрос был вызван и бывший генеральный директор Нефтегазовой корпорации Георгий Чиковани.

«Были вопросы о том, насколько наше активное участие в снабжении может создавать риски или не создавать их. Исходя из этого, для меня было очень логично, чтобы все эти вопросы были рассмотрены исчерпывающе. Это основной вопрос, который мы обсудили. Мы обсудили, как в будущем Грузию можно обеспечить стабильным газоснабжением. У нас есть контракты с определенными сроками. Некоторые контракты гарантированы на долгий срок, а некоторые требуют продления и пересмотра — эти вопросы мы тоже обсудили», — заявил Давиташвили журналистам после выхода из СГБ.

Примечательно, что телеканалу «Имеди» в СГБ заявили, что в комментариях Давиташвили есть неточности. Во-первых, он был вызван на допрос по конкретному уголовному делу, а не на «обсуждение вопросов». Во-вторых, речь шла о рисках для самой Грузии и возможном ухудшении условий по одному из контрактов, по которому ведется расследование, а не о поставках газа в ЕС.

Грузинской службе Радио Свобода в СГБ подтвердили, что Давиташвили и Чиковани допрашивались в рамках расследования Антикоррупционного агентства. Контракт заключен «с одной из крупных нефтяных компаний», однако ее название официально не раскрывается.

Позднее один из лидеров партии «Грузинской мечты» Гия Вольский заявил в парламенте, что деталей этого дела он не знает, но отметил: «Сам по себе допрос не означает, что в отношении него существуют какие-либо подозрения — это обычная практика».

Тем не менее настороженность в обществе сохраняется. За последние полгода допросы бывших высокопоставленных чиновников часто заканчивались задержаниями и предъявлением обвинений. Расследования были начаты в отношении ряда экс-чиновников, включая бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, экс-главу СГБ Григола Лилуашвили, бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, а также бывшего заместителя министра экономики Ромео Микаутадзе.

Что известно о Давиташвили

Леван Давиташвили покинул пост министра экономики и первого вице-премьера 24 июня 2025 года — через три дня после задержания его бывшего заместителя Ромео Микаутадзе. Микаутадзе обвиняется в легализации незаконных доходов на сумму более 2,5 млн лари.

После отставки Давиташвили был назначен советником по экономическим вопросам премьер-министра Ираклия Кобахидзе и секретарем Экономического совета. Однако спустя несколько месяцев он покинул и эти должности. В октябре 2025 года стало известно о его переходе в частный сектор.

26 сентября 2025 года Давиташвили возглавил наблюдательный совет компании Black Sea Petroleum, связанной с нефтеперерабатывающим заводом в Кулеви. Сейчас в ЕС обсуждается возможность санкций против порта Кулеви в рамках очередного пакета ограничительных мер против России. Согласно документу Европейской комиссии, санкции по порту Кулеви обосновываются тем, что порт используется для морских перевозок сырой нефти и нефтепродуктов, произведенных в России или экспортируемых российскими судами, практикующими нерегулярные и высокорисковые схемы транспортировки.

Бывший советник нефтегазовой компании «Socar» в Грузии Гия Хухашвили в эфире программы «360 градусов» на PalitraNews предположил, что Давиташвили мог быть направлен властями за границу для уточнения деталей контракта. По его мнению, он может находиться в Азербайджане или Великобритании, учитывая, что оператором транспортировки газа остается нефтегазовая компания BP со штаб-квартирой в Лондоне.

«Я не думаю, что Давиташвили куда-то сбежал. Возможно, он отправился в одну из стран, чтобы ответить на вопросы и уточнить детали по этому контракту. Если бы власти не хотели его выпускать, они бы не выпустили — еще вчера изъяли бы паспорт, и на этом все закончилось бы», — отметил Хухашвили.

Таким образом, формально речь идет о запланированной рабочей поездке. Однако на фоне продолжающихся антикоррупционных расследований в отношении бывших чиновников этот отъезд оставляет в обществе немало вопросов.

