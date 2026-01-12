Обязательная страховка для туристов в Грузии: что происходит на практике?

С 1 января 2026 года в Грузии действует обязательное медицинское страхование для всех иностранных граждан, въезжающих в страну с туристическими, деловыми или транзитными целями.

Согласно новым правилам, иностранец обязан иметь действующий полис медицинского страхования и страхования от несчастных случаев на весь период пребывания в Грузии — с даты въезда до даты выезда. Страховку можно оформить как у грузинских, так и у зарубежных страховых компаний до прибытия в страну.

Полис должен предусматривать медицинское покрытие на сумму не менее 30 тысяч лари (около 11 тысяч долларов США) и быть оформлен на английском или грузинском языках.

Проживающий в Грузии блогер Николай Левшиц рассказал о практике применения новых правил. По его словам, чаще всего наличие страховки проверяют авиакомпании — в первую очередь на рейсах из Израиля, Турции, ОАЭ, Катара и Беларуси. Несколько реже проверки проводятся при вылете из России.

При этом, по данным Левшица, грузинские пограничники проверяют страховку выборочно — примерно у одного из десяти въезжающих.

«На сухопутных границах проверка практически не осуществляется — страховку там пока не смотрят. Но это не значит, что она не нужна или что так будет и дальше», — отмечает он.

Иностранцам, имеющим вид на жительство в Грузии, страховой полис при въезде не требуется — достаточно предъявить документы, подтверждающие соответствующий статус, утверждает Левшиц.

«Эхо Кавказа» также пообщалось с представителями туристического бизнеса. В ряде компаний отмечают, что для большинства туристов наличие страховки и ранее было стандартной практикой — особенно для граждан стран ЕС и других высокодоходных государств.

Основатель туристической компании Iberia tours+ Майя Мурачашвили рассказала, что нововведение не вызвало трудностей: «До сих пор практически все туристы, въезжавшие в Грузию, уже имели страховые полисы. На данном этапе никаких проблем не возникло».

Ранее о необходимости наличия медицинской страховки для туристов также предупредили некоторые иностранные посольства, аккредитованные в Тбилиси.