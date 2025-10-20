«Грузинская мечта» намеренна сократить срок обучения в школах с 12 до 11 лет. Новая инициатива вызвала критику со стороны части оппонентов властей, неправительственного сектора и значительной части общества, в основном потому, что закончившие 11 классов школьники не смогут поступать в многие западные вузы. Пользователи социальных сетей рассказали «Эху Кавказа» что думают об этой инициативе.

Что вы думаете о новой инициативе «Грузинской мечты»?

Макс: «Я считаю, что это не обязательно. В первую очередь мы уже привыкли к 12-летней системе. Мы переходили на неё не зря, она работает и нет никаких аргументов в пользу того, чтобы переводить обучение на 11 лет. «Грузинской мечте» представили много аргументов в пользу того, чтобы всё осталось как есть, а сами инициаторы не смогли нормально объяснить зачем им это вдруг понадобилось. Думаю, опять пытаются внимание народа перевести с основных проблем. Во-вторых, очень важно чтобы у детей была возможность получать образование зарубежом, поскольку у нас нет хороших вузов в некоторых сферах, а как я понимаю, в случае перехода на 11-летнюю программу, школьники не смогут продолжить учебу за рубежом».

Тамар: «Естественно всем не угодишь, полно критиков, которым не нравится эта инициатива. Я же училась 11 классов и могу сказать, что этого достаточно. Мой сын уже проходил 12-летнее обучение, последний год, как и говорил Кобахидзе – это просто подготовка к экзаменам. Дети просто теряют один год. Зачем это нужно мне не понятно. Пусть критики посмотрят с этой точки зрения – у детей появится целый год на более важные цели. А насчет обучения заграницей, сказали же, что те, кто захочет поступать в европейские вузы смогут проходит этот 12-й год обучения. Ничего в этом страшного нет, всё будет только лучше».

Ника: «Я не особо разбираюсь в этой теме. Сам я учился в школе 11 лет, но это было около 20 лет назад. Я получил довольно качественное образование для того времени в Грузии, поступил в университет им. Джавахишвили, сейчас работаю в сфере IT. Не могу сказать, что жизнь у меня плохая, я отличный специалист в своей сфере, однако знаю, что в Европе есть училища, которые выпускают специалистов совершенно другого, высшего уровня. Конечно было бы не очень хорошо, если бы у детей отобрали возможность выбирать свое будущее. Да и самое главное – это инициатива Кобахидзе и его команды, а это априори означает, что вероятно она будет плохой».

Валери: «Я не разделяю мнение о том, что Грузию нужно закрыть от западных университетов и тогда здесь будет развиваться система образования – это очередной бред Кобахидзе, в стиле советского мышления. У них было 13 лет чтобы развить эту систему, но они вдруг пришли ко мнению, что за пару лет, закроют школьникам путь в ведущие западные вузы и тут повысится уровень образования – такое мог придумать только крайне необразованный человек. Переводить подстроенную под стандарты Евросоюза систему на советскую – это просто преступление. Надеюсь, эта власть скоро сменится, только тогда у школьников и в целом народа появится надежда».

Нино: «Это не принесет никакого результата. Кобахидзе заявил, что на 12 году дети уже подготавливаются к экзаменам, потому он не нужен и что переход на 11-летнюю программу, каким-то образом поможет национальной системе образования развиться. Это бред, по его же логике можно предположить, что и в случае с 11-летним обучением последний год ученики будут тратить на подготовку к экзаменам, а второй аргумент, что так мы как-то пойдем вперед в образовании – тоже не имеет смысла, мы станем самым отстающим государством, теперь еще и в сфере образования, в регионе».

Бачо: «Возможно из 12 лет один год тратится на подготовку к экзаменам, но это ведь самый важный год в школьной программе. У меня трое детей, все они закончили школу и поступили в местные вузы, но, если бы кто-то из них захотел учиться зарубежом, а такой возможности бы не было – меня это очень расстроило бы, поскольку ребенок сам должен выбирать для себя университет. Да, говорят, что некоторые школы будут 12-летними, но если все остальные останутся 11-летними, то у тех, кто учится дополнительный год появится чувство несправедливости и желание закончить побыстрее школу. В общем продолжительной обучения не причём, Иванишвили обещал еще в 2012 году развить систему образования и это обещание не исполнил».

Гено: «Я не согласен с тем, что, если сократить срок обучения школьники вдруг станут умнее. Во всяком случае так всё это объяснил Кобахидзе, что 12-й год – лишний, по-моему, это у них во власти не один лишний год получился, эта инициатива просто попытка перевести наше внимание с более важных проблем и ничего больше».

