Министерство образования Грузии представило новую концепцию общего образования, которая затронет все аспекты школьной жизни — от учебников и униформы до возраста поступления и идеологического воспитания. Недовольная нововведениями часть грузинского общества говорит о возвращении в советское прошлое. Чем именно грозят эти изменения, и какие риски они несут для будущих поколений?

Исправить ключевые вызовы

«Грузинская советская социалистическая республика», «Да здравствуют пионеры!», «Ура, советская Грузия!» — это не лозунги из старых газетных архивов, а комментарии в соцсетях под новостями о школьной реформе, представленной Министерством образования 2 декабря.

Сравнение с советским прошлым связано с рядом нововведений, которые будут внедрены в государственных школах с нового учебного года. Министр образования Гиви Миканадзе рассказал о них, представляя новую национальную концепцию реформы общего образования. Ее главная цель, как он утверждает, исправить ключевые вызовы системы.

Центральное решение — все учебники для всех школ будут одинаковыми и подготовлены министерством. В ближайшие 2–3 года старые учебники во всех школах заменят на новые, над которыми будут работать специально отобранные группы экспертов. Состав групп пока не раскрывается.

«Во всех школах будет единый подход, единый стандарт, единое качество», — заявил министр.

Эта фраза у многих вызвала дежавю. Критики предлагают вспомнить, как подобная «однородная серость» использовалась в СССР — для контроля над знаниями и мышлением.

Еще одно нововведение — запрет на мобильные устройства. Телефоны придется сдавать в специальные места на время занятий. Министерство отмечает, что «будет соблюден баланс, чтобы не пострадал учебный процесс, и чтобы у ребенка оставалась возможность общаться с родителями и другими важными для него людьми».

С 2025 года единая школьная форма станет обязательной для 1–6 классов. Социально уязвимым семьям в этом вопросе государство окажет поддержку. В интервью Общественному вещателю Миканадзе рассказал, какой будет школьная форма. В министерстве хотят, чтобы в ней были элементы национальной символики и символика города или района.

«Однако это предмет обсуждений — это лишь идеи, которые у нас есть сейчас. Когда мы окончательно определим критерии, объявим конкурс, где все заинтересованные смогут представить свои работы. Затем мы вынесем предложенные проекты на общественное обсуждение и голосование», — отметил он.

С 2026 года Грузия вводит новый возрастной порог для поступления в школу. Учениками государственных школ смогут стать только дети, которым к 15 сентября исполнится 6 лет. По словам министра образования, такое решение обусловлено тем, что младшие дети не готовы полностью включиться в учебный процесс.

Одновременно министерство вводит новый этап регистрации по территориальному принципу. Суть нововведения проста: ребенка нужно будет записывать в школу по месту проживания, чтобы школа находилась рядом с домом. По словам Миканадзе, принцип сначала внедрят в крупных городах, затем — в регионах. Процесс регистрации будет двухступенчатым: сначала территориальный приоритет, затем — общая регистрация.

Меняется срок обучения в школе. Теперь будет 11 обязательных классов, а 12-й — дополнительный и по выбору. Ранее власти уже обсуждали эту инициативу, и тогда она вызвала протесты. Критики и эксперты в сфере образования говорили, что после 11-летнего обучения «ученик может продолжить обучение в зарубежных университетах, но с гораздо большим количеством бюрократических барьеров», а «в некоторых университетах его заявку вообще не рассмотрят».

Переход на 12-летнюю систему школьного обучения в Грузии был принят в 2005 году, во времена правления «Национального движения». Эта новация была закреплена в законе «Об общем образовании». Новая система была направлена на соответствие Болонскому процессу. Ученики общеобразовательных школ в Грузии перешли на 12-летнее обучение в 2008–2009 учебном году.

Тогда, 17 октября, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что тем, кто хочет учиться за границей, предложат пройти 12-й класс в специальных школах. Гиви Миканадзе уточнил процедуру:

«В марте каждого года откроется регистрационная сетка; любое заинтересованное лицо сможет зарегистрироваться, если пожелает учиться в 12-м классе; 12-й класс будет специально открыт для них в следующем учебном году».

Министр также заявил, что 11-й класс должен стать «профильным», то есть ученики будут изучать только те предметы, которые нужны для национальных экзаменов. Главная цель — чтобы школьникам не приходилось дополнительно готовиться вне школы, что существенно уменьшит расходы родителей.

Часть реформы касается и идеологического воспитания. Миканадзе заявил, что в школах «неформальному образованию нужно уделять больше внимания» и упомянул проект, который министерство начало с Патриархией Грузинской православной церкви.

«Проект, начатый в этом году с Патриархией и посвященный воспитанию ценностей, пользуется огромной популярностью в более чем 50 школах, где мы его внедрили, и мы планируем расширять это направление», — заявил Миканадзе.

В школах Тбилиси почти год работают клубы ценностного образования». Это совместный пилотный проект Министерства образования и Патриархии, где духовные лица участвуют в неформальном обучении детей. Идея создания таких клубов, по словам авторов, появилась из-за недостатка знаний и ценностей в современном мире, что делает вопросы морали и этики неопределенными. Духовные лица, которые встречаются с учениками, в основном работают в Службе по связям с общественностью Патриархии.

По словам Миканадзе, в клубах «детей учат любви к Родине, жизненным ценностям, дружбе и другим важным качествам». Он также рассказал о совместных проектах с МВД и Минобороны: антинаркотическая кампания в школах; знакомство учеников с работой подразделений МВД; «военный лагерь»; посещение военных баз и «военные уроки».

Новая концепция, по словам министра, меняет подход к образованию. Реформа основана на «Национальных целях общего образования», принятых «Грузинской мечтой» в 2024 году. Этот документ заменил концепцию 2004 года, которая, по словам Гиви Миканадзе, «была пронизана либеральными ценностями».

«Между предыдущим документом и новым есть принципиальная разница, поскольку прежний документ был насыщен либеральными ценностями. <...>. Полностью изменилось мировоззрение, связанное с учебным процессом, и оно было основано на национальных ценностях, патриотическом духе», — сказал министр.

«Есть проблемы поважнее»

Объявленные реформы вызвали как положительные, так и отрицательные отзывы в обществе. Грузинская служба Радио Свобода спросила пользователей сети: «Согласны ли вы с введением единой школьной формы?». Среди ответов были и положительные мнения, например:

«Обязательно…Особенно в старших классах. В младших классах ребенку не так важно, что он носит. Но когда подросток сам начинает выбирать, что надеть, тогда начинается психологическое давление и стресс. У некоторых есть возможность одевать своего ребенка в дорогую одежду, остальные же чувствуют себя ущемленными, потому что у них нет, так сказать, «дорогой» и модной одежды. Поэтому необходимо, чтобы все носили форму, сшитую государством, чтобы каждый чувствовал себя равным».

Однако большинство комментаторов акцентировали внимание на более насущных проблемах:

«Не форма важна, а следите за туалетами и столовыми!»;

«Спасибо, что спрашиваете о форме, когда дети в школе голодают»;

«Форма — не главное. Ребенок голоден, позаботьтесь об этом».

Часть общества считает, что обсуждать новый дресс-код, когда детям нечего есть, — это роскошь, которую Грузия пока не может себе позволить.

Проблема бесплатного питания в грузинских школах существует давно. В 2022–2023 учебном году в Грузии было 2302 государственные школы с 633 тысячами учеников. В большинстве школ нет буфетов. Согласно результатам исследования Национальной службы статистики Грузии и Детского фонда ООН ЮНИСЕФ от апреля 2023 года, более трети детей, проживающих в Грузии, никогда не едят во время учебного дня из-за отсутствия столовых в школах или нехватки денег.

Министерство образования уже почти шесть лет работает над программой бесплатного питания. По словам Миканадзе, ее внедрение зависит от наличия необходимой инфраструктуры в школах.

«Наш приоритет — чтобы в каждой школе была соответствующая инфраструктура для организации питания. Во многих школах такой инфраструктуры пока нет. Поэтому, когда этот вопрос будет решен, мы рассмотрим, какие шаги можно предпринять для обеспечения питания. Пока инфраструктура не будет обеспечена и стандарты безопасности максимально проверены, говорить о дополнительных компонентах преждевременно», — отметил министр на вопрос BM.GE, касавшийся запуска программы бесплатного питания в государственных школах.

«Переписать» историю и «изменить» ценности

Главная тревога членов академической среды — единые учебники, которые утверждает Министерство образования. По их словам, это создает риски интерпретации истории.

Президент Международной ассоциации издателей Гванца Джобава говорит о «национализации школьных учебников», сравнивая процесс с советским временем:

«Это возвращение в то время, когда советский школьный учебник был эффективным инструментом контроля режима, промывания мозгов, распространения идеологии и воспитания нового поколения по «правильному» образцу», — пишет она в Facebook.

По мнению Джобава, свободный рынок учебников, как и во всем цивилизованном мире, обеспечивает альтернативу и выбор, что позволяет формировать критическое мышление у детей. Когда же государство становится единственным автором, оно фактически диктует, что считать правильным, а что — нет.

Историк и председатель правления НПО «Лаборатория исследований советского прошлого (SovLab)» Ираклий Хвадагиани считает, что объявленные «Грузинской мечтой» инициативы нельзя назвать реформами в положительном смысле: их главная цель — удержание власти любой ценой. По его мнению, власти осознали, что молодежь, студенты и старшеклассники — это та часть общества, на которую не действует официальная пропаганда.

«Они не смогли повлиять на ценности и позиции молодежи. Сейчас очевидно, что они пытаются снизить краткосрочные риски и контролировать эту часть общества. В долгосрочной перспективе их цель — нейтрализовать влияние и, можно сказать, изменить ценности нового поколения», — говорит Хвадагиани «Эху Кавказа».

Хвадагиани считает опасения по поводу переписывания истории обоснованными. По его словам, уже известно, какая риторика и нарратив будут применяться.

«Все, что связано с опытом грузинского общества и государства — борьбой за независимость против Российской империи, советским и российским тоталитаризмом и оккупацией, а затем событиями 1990-х и 2000-х годов, влиянием современной России и ее вмешательством во внутреннюю политику Грузии — планомерно будет исключаться. Вместо этого формируется обратная картина: все это будет представлено как некая аномалия, инсценировка, часть западной конспирации и так далее. <...>.

Сложно представить, что в такой системе кто-то сможет создать объективный или хотя бы приближенный к объективному нарратив о новейшей истории Грузии. Мы уже давно наблюдаем эти процессы, и общество реагирует на них очень трезво. Особенно заметно, как инструментируется древняя история, например, типичная советская риторика вокруг царя Ираклия II, соглашений с Россией и Российской империей. Все это позволяет легко предвидеть последующие шаги и намерения».

Хвадагиани также подчеркивает опасность подхода, когда патриотизм пытаются преподавать и вовлекать в это «священников». По его мнению, это катастрофическая стратегия, «будто страна все еще секулярна».

«Это типичные попытки консолидировать власть и восстановить тоталитарный контроль. Иногда это выглядит даже смешно, если сравнивать с мощью и ресурсами, которые были в руках советского тоталитаризма тогда, и ресурсами, которыми сейчас располагает Бидзина Иванишвили, несмотря на российское влияние, поддержку и вовлеченность. В условиях XXI века и в ситуации, когда большинство населения и общество против такой тенденции, они, конечно, не могут достичь своей цели. Но на этом пути будет разрушено многое, и это самая трагичная перспектива».

История 2021-го

Осенью 2021 года в грузинские школы для учеников девятого класса были введены новые учебники по истории. Издания «Диоген» и «Логос Пресс», которые получили гриф от Министерства, охватили в том числе и современную историю Грузии.

Тогда особое внимание общественности привлекли разделы, посвященные Революции роз, российско-грузинской войне в 2008 году и мирной передаче власти в 2012 году.

В учебниках фигура Бидзины Иванишвили, основателя партии «Грузинская мечта» и бывшего премьер-министра, описывалась преимущественно положительно: как бизнесмена, мецената и благотворителя, поддерживающего европейский курс Грузии.

При этом история предыдущего правительства, возглавляемого Михаилом Саакашвили, описана через призму нарушений и протестов. Учебники подчеркивают успехи в борьбе с коррупцией и реформировании государственных структур, но также упоминают «необъяснимые аресты», убийства, сомнительные расследования, физическое насилие над заключенными и частые нарушения прав человека.

Особенно спорной стала часть учебника о войне 2008 года. Там авторы пишут , что боевые действия начала Грузия, а российская армия перешла грузинскую границу только 8–10 августа.

Авторы учебников задают детям вопрос, допустил ли ошибку президент Грузии, когда ответил вводом военных подразделений на стрельбу со стороны осетинских вооруженных формирований по грузинским селам. Оппоненты действующей власти говорят, что ввод войск Грузии в регион Цхинвали был ответом не на действия осетинских сепаратистов, а на российскую военную интервенцию. А вопрос авторов учебника исключает и факт присутствия российских войск на территории Грузии в момент начала войны, и одновременно повторяет нарратив действующей грузинской власти, используемый для дискредитации оппонентов, что начало войны было ошибкой.

Содержание этих глав в учебнике перекликается с выводами парламентской следственной комиссией, созданной «Грузинской мечтой» для изучения деятельности правительства Саакашвили в 2004–2012 годах. В отчете комиссии утверждается, что решения экс-президента ввести войска в регион Цхинвали нанесли ущерб территориальной целостности страны и втянули грузинскую армию в войну под руководством «далеких от военного дела политиков». Премьер Ираклий Кобахидзе не раз публично обвинял Саакашвили в развязывании войны 2008 года.

