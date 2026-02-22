Одного из подозреваемых в ранении Эшсоу Какалия задержали

В МВД самопровозглашенной республики Абхазия 22 февраля заявили о задержании одного из причастных к ранению бывшего заместителя генерального прокурора Абхазии, одного из лидеров оппозиционной общественной организации «Аидгылара» Эшсоу Какалия.

Как сообщили в ведомстве, задержанный — Гургулия Алхас Ахрович, 1984 г. р.

Информации о других причастных к преступлению пока нет.

Ранее в МВД сообщали, что уголовное дело возбуждено по факту нанесения тяжкого вреда здоровью, совершенного группой лиц общеопасным способом, а также незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия.

Эшсоу Какалия получил ранения и многочисленные травмы головы 21 февраля на территории сухумского кафе «Апсны» по улице Дзидзария. Его состояние медики оценивали как средней тяжести, угрозы жизни нет.

Оппозиционер в последние месяцы активно критиковал действующую власть, в том числе требовал отставки главы администрации президента Беслана Эшба, обвиняя окружение президента в коррупции и чрезмерной зависимости от Москвы. Телеграм-каналы писали, что к преступлению, по предварительной информации, причастны племянники Беслана Эшба.

Как сообщала пресс-служба президента, Бадра Гунба взял дело под личный контроль и поручил правоохранительным органам провести все необходимые следственные мероприятия по факту ранения Эшсоу Какалия.

Событие произошло на фоне обострения политического кризиса в самопровозглашенной республике: оппозиция обвиняет власти в политически мотивированном преследовании активистов. В частности, в ноябре 2025 года Россия объявила Эшсоу Какалия в федеральный розыск по обвинению в разбое в отношении российских политтехнологов в офисе газеты «Абхазский вестник». В феврале 2026 года сухумская прокуратура предъявила ему обвинение по ст. 113 УК РА (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) в рамках того же дела. Оппозиционеры расценивают эти действия как давление со стороны властей Абхазии и Москвы.

Заявление и планы оппозиции

Четыре оппозиционные партии и семь общественных организаций выступили с заявлением, отметив, что «данное преступление носит политический характер и совершено в ответ на принципиальную критику главы Администрации президента Беслана Эшба».

«Произошедшее вооруженное нападение — это прямая расправа над политиком, посмевшим указать на многочисленные злоупотребления действующей власти. В самом нападении принимали участие родственники Беслана Эшба», — сказано в заявлении.

Оппозиция требует:

Немедленной отставки главы Администрации президента Беслана Эшба. Всестороннего расследования вооруженного нападения на Эшсоу Какалия и привлечения к уголовной ответственности всех виновных — как непосредственных исполнителей, так и заказчиков.

«В случае бездействия правоохранительных органов и непринятия мер в отношении организаторов этого преступления всю полноту ответственности несет действующая власть во главе с президентом Бадрой Гунба», — сказано в заявлении.

Представители абхазской оппозиции пригласили «всех неравнодушных граждан» прийти 23 февраля в 11:00 на встречу на площадь у сухумского Красного моста вблизи Верховного суда «для обсуждения сложившейся ситуации».

«Мы сутки молчали. Кто-то может подумать, что мы как-то испугались чего-то, но мы сделали эту паузу, чтобы дать возможность президенту лично принять правильное решение. Однако уже прошли сутки, мы до сих пор ничего не слышим — ни о каких отставках не слышали. Поэтому 10 организаций, в которые входят 3 партии и 7 общественных организаций, сделали очень жесткое заявление, где мы все подробно объяснили, и будем следовать своему заявлению», — сказал депутат Кан Кварчия.

«Вызывает действительно глубокую обеспокоенность, что вопросы политического характера начинают решаться в таком уголовном контексте. Абхазское общество переживает не первый политический кризис, и практически за исключением единичных случаев у нас не было таких поворотов сюжета, где применялось огнестрельное оружие для сведения счетов. <…> Ситуация не должна выйти из-под контроля — от этого не выиграет ни одна из сторон», — заявил Алхас Джинджал, представитель фонда «Аамта».

Стрельба в Гудауте

Днем 22 февраля стрельба произошла в районе центрального рынка в Гудауте. По информации телеграм-каналов, был обстрелян автомобиль руководителя отделения Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Александра Нурова. Никто не пострадал.

Позже в МВД сообщили о задержании подозреваемого в стрельбе — Герия Руслана Дмитриевича, 2005 г. р.

«Также сотрудниками милиции изъято огнестрельное оружие, а на территории городского кладбища обнаружен автомобиль марки ГАЗ-3110, на котором задержанный ранее скрылся с места преступления», — заявили в ведомстве.