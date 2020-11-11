Почти 80% американцев считают Байдена победителем выборов – соцопрос

Кандидата от демократов Джо Байдена считают победителем выборов в США около 80% американцев, в том числе более половины сторонников Республиканской партии. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Reuters / Ipsos, пишет Голос Америки.

Общенациональный социологический опрос показал, что 79% американцев считают Байдена победителем президентской гонки. 13% респондентов считают, что имя победителя пока неизвестно, 3% считают Трампа победителем, а 5% сказали, что они не знают ответа на вопрос о том, кто же все-таки победил на выборах.

Мнения респондентов несколько разделились в зависимости от партийных предпочтений: практически все демократы согласны с тем, что победителем стал Байден, среди республиканцев с этим согласны примерно 60% участников опроса.

Седьмого ноября ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на президентских выборах в США.

Победителем Байдена назвали Associated Press, CNN, Fox News, The New York Times и ряд других изданий, которые на протяжении нескольких дней с 3 ноября вели подсчет голосов выборщиков, которые выиграл каждый из кандидатов.

По данным Edison Research, Байден по итогам подсчета голосов получил 279 голосов выборщиков, в то время как действующий президент Дональд Трамп пока располагает только 214 голосами. Для победы на выборах президента необходимо набрать 270 голосов в коллегии выборщиков.

В то же время подсчет голосов все еще продолжается в трех штатах. В общей сложности Джо Байдена поддержали 76,3 миллиона избирателей, или 50,7% от общего числа людей, проголосовавших 3 ноября, а за Дональда Трампа проголосовали 71,6 миллиона избирателей (47,6% от общего числа участников голосования).

Дональд Трамп все еще не признал свое поражение. Действующий президент преждевременно заявил о победе задолго до окончания подсчета голосов и неоднократно заявлял о том, что стал жертвой крупномасштабных фальсификаций. На данный момент Трамп не предоставил убедительных доказательств своим словам.

Члены администрации Трампа поддержали заявления президента. Генеральный прокурор Уильям Барр санкционировал федеральное расследование "существенных" утверждений о нарушениях, допущенных при голосовании, а госсекретарь Майк Помпео заявил о предстоящем "мягком переходе ко второму сроку администрации Трампа".

В опросе Reuters / Ipsos, который проводился на всей территории США, приняли участие 1363 американца. С полудня субботы по вторник были опрошены 469 человек. Интервал достоверности опроса составляет около 5 процентных пунктов.

В ходе опроса также выяснилось, что 70% американцев, в том числе 83% демократов и 59% республиканцев, доверяют местным избирательным органам и считают, что те "честно выполняют свою работу".

72% респондентов считают, что кандидат, проигравший выборы, должен признать поражение, а 60% полагают, что в январе, когда президентский срок Трампа подойдет к завершению, состоится мирная передача власти.

Во вторник были также опубликованы данные альтернативного опроса, сделанного агентством Morning Consult по заказу издания Politico, согласно которому 70% сторонников республиканцев не согласны с утверждением о том, что Джо Байден одержал победу над Дональдом Трампом в результате "свободных и справедливых" выборов.

Большая часть опрошенных республиканцев скептически оценивает перспективу судебных исков, которые штаб Трампа подает, пытаясь оспорить результаты выборов. В вероятность отмены результатов выборов и переизбрание Трампа на второй срок верят только 38% сторонников партии, 45% считают, что победа действующего президента маловероятна.

При этом 58% участников опроса негативно оценили деятельность Трампа на посту президента. Работу действующего президента положительно оценили 40% респондентов.